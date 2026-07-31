केंद्र ने युवाओं के हित में सख्त कानून बनाया, कांग्रेस कर रही राजनीति: रामकृपाल यादव

पटना, 31 जुलाई (आईएएनएस)। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के सांसदों ने 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के हित में त्वरित कार्रवाई करते हुए सख्त कानून बनाया है।

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रामकृपाल यादव ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "यह सब एक साजिश थी। योजना कानून तोड़ने, सरकार को अस्थिर करने, प्रशासन को गोली चलाने के लिए उकसाने, 10-20 छात्रों की गोली लगने से मौत करवाने और फिर सरकार को अस्थिर करने के लिए खून और लाशों पर राजनीति करने की थी। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों को प्रधानमंत्री मोदी पसंद नहीं हैं।"

रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विचारधारा के स्तर पर भले ही अलग-अलग रहे हों, लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए सभी एक मंच पर आ गए हैं।

एंटी पेपर लीक बिल को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिना देरी किए सख्त कानून लाने का फैसला किया। पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है और सरकार ने इसे रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया है।

रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि हर सरकारी फैसले का विरोध करना है। कांग्रेस हर मुद्दे पर केवल राजनीति करती है और सरकार के किसी भी सकारात्मक कदम का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सरकार के फैसलों पर भरोसा जता रही है, इसलिए भाजपा और एनडीए लगातार विभिन्न राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।

बांकीपुर उपचुनाव के दौरान हुई झड़प और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के विरोध पर भी रामकृपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उपचुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने रणनीति के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर भाजपा समर्थकों ने प्रशांत किशोर का विरोध किया, जिसे उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बताया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे संयम के साथ काम किया। यदि कहीं कोई अव्यवस्था हुई तो उसके लिए विपक्ष के लोग जिम्मेदार थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रबंधन के लिए बाहर से लोगों को बुलाने की कोशिश की गई और यह पूरी रणनीति राजनीतिक अस्तित्व बचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

बांकीपुर उपचुनाव में अपेक्षाकृत कम मतदान पर उन्होंने कहा कि उपचुनाव में अक्सर मतदान प्रतिशत सामान्य चुनावों की तुलना में कम रहता है। बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई, नौकरी और रोजगार के सिलसिले में राज्य से बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत प्रभावित होता है। इसके बावजूद उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आएंगे।

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग केसरिया होने पर प्रियंका गांधी द्वारा उठाए गए सवालों पर भी रामकृपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जर्सी के रंग को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "अब प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसी बेकार बातें करती रहती हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। हॉकी टीम की जर्सी से क्या फर्क पड़ता है, भाई? चाहे वह हरी हो, पीली हो, लाल हो या केसरिया, जर्सी तो जर्सी ही होती है। उस समय फेडरेशन ने तय किया था कि यही जर्सी होगी। उन्होंने सोचा होगा कि केसरिया रंग ज्यादा सही है, इसलिए वे इसे अपना रहे हैं।"

-- आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी