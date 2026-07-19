‘केंद्र मदद करेगा’, जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से मची तबाही के बीच गृह मंत्री अमित शाह का आश्वासन

जम्मू, 19 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पुंछ और राजौरी जिलों में भीषण बाढ़ से भारी तबाही मची है, जिसमें दस लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं।

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अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की वास्तविक संख्या और घरों, निजी और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का पूरा आकलन करने में कई दिन लग सकते हैं।

सबसे ज्यादा प्रभावित पुंछ जिले का सुरनकोट का लोअर मुर्रा इलाका है, जहां बाढ़ का पानी और भूस्खलन का मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे घर दब गए और परिवार फंस गए।

सुरनकोट से नौ लोगों की मौत की खबर है, जिनमें एक ही परिवार के छह सदस्य शामिल हैं, जबकि पुंछ की हवेली तहसील में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है।

पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), नागरिक प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवकों की बचाव टीमों ने रुक-रुक कर हो रही बारिश और दुर्गम भूभाग के बावजूद व्यापक खोज और बचाव अभियान चलाया। प्रभावित गांवों तक पहुंच बहाल करने और मलबा हटाने के लिए भारी अर्थमूविंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

भारी बारिश से पुंछ और पड़ोसी राजौरी जिले में सड़कों, पुलों, आवासीय मकानों, वाहनों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची।

हवेली तहसील में कम से कम सात मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि मंडी और अन्य क्षेत्रों में भी संपत्ति के नुकसान की खबरें आईं। भूस्खलन के कारण कई सड़कें अवरुद्ध रहीं, जिससे संपर्क बाधित हो गया।

जिला अधिकारियों ने राहत टीमों को काम में लगाया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित ढलानों के पास रहने वाले निवासियों को सलाह दी गई कि मौसम में सुधार होने तक वे घर के अंदर रहें।

प्रभावित क्षेत्रों में रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच बचाव और राहत कार्य जारी रहे। अधिक बारिश की आशंका को देखते हुए अधिकारी संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे थे।

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक जम्मू-कश्मीर में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और विशेष रूप से जम्मू डिवीजन में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

संवेदनशील क्षेत्रों में 23 जुलाई तक अचानक बाढ़, भूस्खलन, कीचड़ का खिसकना, पत्थर गिरने और जलभराव का खतरा बना हुआ है।

--आईएएनएस

एमएस/