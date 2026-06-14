केंद्र की मोदी सरकार 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे का प्रतीक: प्रेम रंजन पटेल

नालंदा, 14 जून (आईएएनएस)। बिहार के भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों पर बात की, जिसमें राम मंदिर निर्माण, आर्टिकल 370 हटाना, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।

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नालंदा में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि यह बारह साल जनता के भरोसे और जन-कल्याण को समर्पित रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे का प्रतीक बन गई है। पहले पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 3,998 दिनों तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया था, लेकिन 10 जून को नरेंद्र मोदी ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया।

उन्होंने कहा कि इन बारह सालों में राम मंदिर का निर्माण व्यापक सहमति के साथ और बिना किसी टकराव, विवाद या विरोध के पूरा किया गया। इसी तरह, अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को भी खत्म किया गया, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से अलग रखा था और जिनके लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाकर और जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर, पीएम नरेंद्र मोदी ने इन बारह सालों में यह काम पूरा किया।

आतंकवाद का जिक्र करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों से भारत को लगातार खतरा बना हुआ था, तो सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। अगर किसी सरकार ने पाकिस्तान को अपने कामों पर दोबारा सोचने और संयम बरतने पर मजबूर किया है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। एक समय देश के भीतर नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती थी। आज देश काफी हद तक नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल चुका है और ऐसा कोई जिला बताना मुश्किल है जो अभी भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी