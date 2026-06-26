केतन मर्डर केस : सीएम फडणवीस बाेले, 'पढ़े-लिखे युवा क्यों बदले की भावना वाले बन रहे हैं, इस पर आत्ममंथन की जरूरत'

पुणे, 26 जून (आईएएनएस)। पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि इस बात पर आत्म-मंथन करने की जरूरत है कि पढ़े-लिखे युवाओं में 'बदले की भावना और विकृत सोच' क्यों बढ़ रही है। केतन की हत्‍या उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी द्वारा की गई बताई जाती है।

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फडणवीस ने शहर के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "यह बेहद चौंकाने वाली और समझ से परे घटना है। एक समाज के तौर पर, हमें इस बात पर आत्म-मंथन करने की जरूरत है कि अच्छे परिवारों के पढ़े-लिखे युवाओं में ऐसी बदले की भावना और विकृत सोच क्यों पनप रही है।"

उन्होंने हिंसा की ऐसी चरम घटनाओं के कारणों पर सवाल उठाते हुए कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। समाज को एक मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युवा लड़के-लड़कियों में ऐसी बदले की भावना और विकृत सोच पैदा न हो। कुल मिलाकर, यह घटना बेहद दुखद और गंभीर है, और यह समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है।"

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शुक्रवार को पुणे दौरे के दौरान गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच पर सीएम फडणवीस से मुलाकात की।

उन्होंने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हो ताकि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। उन्होंने यह भी मांग की कि मामले के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

इस बीच, आरोपी सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, "जहां तक ​​'वकालतनामे' की बात है, सिया ने खुद उस पर हस्ताक्षर करके हमें दिया है, और हम इसे जल्द से जल्द कोर्ट में दाखिल करेंगे।"

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम