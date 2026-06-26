केतन हत्याकांड : पीड़ित पिता का दावा, 'सिया को पता था हेयर पैच का सच, यह हत्या की वजह नहीं हो सकती'

पुणे, 26 जून (आईएएनएस)। केतन अग्रवाल के पिता, विशाल अग्रवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके बेटे की मंगेतर और हत्या की आरोपी सिया गोयल और उनके परिवार को पहले से पता था कि वह हेयर पैच इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि यह हत्या की वजह नहीं हो सकती।

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केतन अग्रवाल की पुणे के पास लोहागढ़ किले में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि यह हत्या सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने की थी।

विशाल अग्रवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस मामले की सुनवाई तेजी से होगी।

उन्होंने न्यायिक प्रणाली में पूरा भरोसा जताते हुए कहा, "सीएम फडणवीस ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वह खुद इस मामले को देखेंगे, इसकी सुनवाई तेजी से होगी और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी।"

उन्होंने कहा, "मैंने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। मुझे पता चला है कि मामले की जांच के लिए पहले ही एक एसआईटी बना दी गई है।"

केतन के पिता ने कहा, "केतन एक छोटा सा हेयर पैच इस्तेमाल करते थे, यह बात उन्हें (सिया और उनके परिवार को) पहले ही बता दी गई थी। क्या यह किसी के बच्चे की हत्या की वजह हो सकती है? अगर वह उन्हें पसंद नहीं करती थीं, तो वह आसानी से मना कर सकती थीं।"

विशाल अग्रवाल ने कहा कि ट्रेकिंग का आइडिया केतन का था, न कि सिया का, जांच पूरी होने पर यह साफ हो जाएगा। मेरी जानकारी के मुताबिक, सिया ट्रेकिंग पर जाना चाहती थीं। मुझे सिया की शराब पीने की आदतों या चेतन चौधरी के साथ उसकी दोस्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।"

इस बीच, मुख्य आरोपी सिया के माता-पिता ने घटना पर हैरानी जताई है, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाए (उनकी बेटी भी शामिल हो सकती है) उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिया के पिता, प्रवीण गोयल ने युवक की मौत पर दुख जताया और कहा कि केतन के परिवार के लिए यह नुकसान ऐसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

सिया की मां पूजा गोयल ने भी इस घटना पर हैरानी जताई और कहा कि चाहे कोई भी दोषी पाया जाए, न्याय जरूर होना चाहिए।

पूजा गोयल ने कहा, "जब मैंने इस घटना के बारे में सुना, तो मुझे गहरा सदमा लगा। मैं सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। केतन का परिवार आज जो दुख झेल रहा है, वह बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे और भी ज्‍यादा दुख हो रहा है क्योंकि दो परिवार बर्बाद हो गए हैं। केतन बहुत अच्छा इंसान था। अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, भले ही वह मेरी बेटी ही क्यों न हो।"

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम