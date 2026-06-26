केतन हत्या केस: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया

पुणे, 26 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्यसभा सांसद और लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम केतन अग्रवाल हत्याकांड में विशेष लोक अभियोजक होंगे। निकम ने ही 2008 के मुंबई हमले और 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई थी।

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मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह घोषणा केतन के पिता विशाल अग्रवाल द्वारा पुणे में मुख्यमंत्री से मुलाकात और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग के बाद की गई।

बयान में कहा गया है कि फडणवीस ने मामले को त्वरित अदालत में भेजने की परिवार की मांग को स्वीकार कर लिया और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री ने विधि एवं न्याय विभाग के सचिव को नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, जबकि निकम ने विशेष लोक अभियोजक के रूप में पेश होने की सहमति दे दी है। बयान में यह जानकारी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने केतन अग्रवाल के परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर पुणे जिले के मावल तालुका में स्थित लोहागढ़ किले से केतन को चट्टान से धक्का देने का आरोप है।

पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन (25) की शादी नवंबर में तय थी, लेकिन सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन ने कथित तौर पर केतन को खत्म करने की साजिश रची थी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केतन के पिता से मुलाकात के दौरान फडणवीस ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

बता दें कि केतन अग्रवाल की हत्या उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर 18 जून को कर दी थी।

--आईएएनएस

एमएस/