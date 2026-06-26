केतन अग्रवाल की इलेक्ट्रिक कार का मूनरूफ वीडियो वायरल, ट्रैफिक चालानों का भी खुलासा

पुणे, 26 जून (आईएएनएस)। चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में मृतक की लाल रंग की इलेक्ट्रिक कार को लेकर कई नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर इस कार से जुड़ा एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जांच एजेंसी और आम लोगों का ध्यान खींचा है।

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वायरल वीडियो में केतन की इलेक्ट्रिक कार का मूनरूफ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कार खरीदने के बाद केतन अपनी मंगेतर सिया को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था। इसी दौरान केतन ने अपने मोबाइल फोन से यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। हादसे के बाद यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, 18 जून को भी केतन अपनी इसी लाल रंग की महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार (रजिस्ट्रेशन नंबर एमएच14 एमएस 2700) से सिया के साथ लोनावला स्थित लोहगढ़ किले पहुंचा था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा।

इधर, जांच के बीच कार से जुड़ी एक और अहम जानकारी सामने आई है। मुंबई और पुणे आरटीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक यह लग्जरी इलेक्ट्रिक कार केतन विशाल अग्रवाल के नाम पर ही पंजीकृत है। रिकॉर्ड में यह भी सामने आया है कि इस वाहन पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के दो चालान पहले से दर्ज हैं।

पहला चालान 5 फरवरी को मुंबई के माटुंगा इलाके में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के मामले में काटा गया था। इस उल्लंघन के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

वहीं दूसरा चालान 19 मई को पुणे के मार्केटयार्ड इलाके में जारी किया गया। यहां भी ट्रैफिक सिग्नल जंप करने के आरोप में 1,500 रुपए का चालान काटा गया था। फिलहाल, लोनावला हादसे की जांच जारी है और अब तक इस मामले में 7 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस