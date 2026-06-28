केतन अग्रवाल हत्याकांड: पुलिस ने किया क्राइम सीन रीक्रिएट, सिया गोयल ने उगला सच

पुणे, 28 जून (आईएएनएस)। देश के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में रविवार सुबह एक बेहद अहम और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मामले की जांच कर रही लोनावाला पुलिस आज सुबह ठीक 7:00 बजे आरोपी सिया गोयल को लेकर लोहगढ़ किले पर पहुंची। इस मौके पर पुलिस अपने साथ फाइबर से बना एक पुतला (डमी) भी लेकर आई थी ताकि वारदात वाले दिन की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

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जब पुलिस ने सिया गोयल की मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रीक्रिएट करना शुरू किया, तो सिया ने पुलिस के सामने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताई हुई गठित जानकारी के अनुसार, सिया ने पूछताछ और रीक्रिएशन के दौरान कबूल किया कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने साथी चेतन के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान तैयार किया था। सिया के मुताबिक, तय प्लान के तहत सिया को लोहगढ़ किले की ऊंचाई पर जाकर अपने जूतों के फीते (लेस) बांधने का नाटक करना था। जैसे ही सिया फीते बांधने के बहाने झुकी, पीछे से चेतन को आकर केतन पर हमला करना था।

चेतन ने योजना के मुताबिक पीछे से आकर केतन को अचानक धक्का दे दिया, जिससे वह संतुलन खो बैठा और सीधे 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में केतन की मौके पर ही मौत हो गई थी।

पुलिस ने सिया के इस कबूलनामे और रीक्रिएशन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसे कोर्ट में पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। मामले की आगे की कार्रवाई जारी है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, पूछताछ के दौरान गोयल ने माना कि केतन अग्रवाल से तय शादी को रद्द करने के बजाय उन्हें खत्म करना ज्यादा आसान लगा, क्योंकि वह अपने परिवार को निराश नहीं करना चाहती थी।

सूत्रों का कहना है कि यह कथित कबूलनामा तब सामने आया है, जब पुलिस गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी की भूमिकाओं की जांच का दायरा बढ़ा रही है। जांच टीम परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है और साजिश का पता लगाने के लिए डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है।

पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक अहम मोड़ आया है, क्योंकि पुलिस आरोपी सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी की जिंदगी के कई पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस का दावा है कि केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को लोहगढ़ किले में एक चट्टान से गिरने से हुई थी। जांचकर्ताओं का आरोप है कि गोयल और चौधरी ने उन्हें मारने की साजिश रची, क्योंकि गोयल नवंबर में अग्रवाल से तय शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी।

--आईएएनएस

एमएस/