केतन अग्रवाल हत्याकांड: आरोपी सिया और चेतन की आज वडगांव कोर्ट में पेशी

पुणे, 29 जून (आईएएनएस)। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में आरोपी सिया गोयल और चेतन की सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस दोनों आरोपियों की दोबारा रिमांड की मांग कर सकती है।

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पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें वडगांव पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है। फिलहाल, दोनों आरोपी वडगांव पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही हैं। सोमवार को दोनों को वडगांव कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इससे पहले, सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने का विरोध किया और कहा कि आरोपों को सही जांच और ट्रायल के जरिए साबित किया जाना चाहिए।

वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मेरी कोशिश रहेगी कि कस्टडी न बढ़े। आरोपी ने हर तरह से पुलिस का सहयोग किया है और सभी सवालों के जवाब दिए हैं। परिवार के सदस्यों ने भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है। पुलिस को पूछताछ के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। आरोपी 20 साल की लड़की है, इसलिए मुझे लगता है कोर्ट भी इस पहलू को देखेगा और न्यायिक हिरासत में भेज देगा। इसके बाद हम कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे।"

आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, "इस मामले में तथ्य कोई साफ संकेत नहीं देते। पहली नजर में ऐसा कोई बयान नहीं है जो हत्या की दिशा में इशारा करता हो। कुछ शक के अलावा मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता जो ऐसे नतीजे का समर्थन करता हो।"

सिया गोयल के वकील ने कहा, "मुझे यह मानना ​​बहुत अजीब लगता है कि इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रही कोई आरोपी, उस व्यक्ति को जिसे वह कथित तौर पर मारना चाहती थी, चार बार उसी जगह ले जाएगी। यह बात मुझे मुमकिन नहीं लगता।"

हालांकि, सूत्रों ने बताया है कि अब तक की जांच में पुलिस ने कई डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। इसके अलावा, जिस स्थान पर केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी, वहां घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन भी किया गया है।

--आईएएनएस

डीसीएच/