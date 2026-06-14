केटीआर का आरोप: रेवंत रेड्डी ने मीनाक्षी नटराजन को धोखा दिया

हैदराबाद, 14 जून (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को धोखा दिया है।

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उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में नटराजन के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया क्योंकि उन्होंने रेवंत रेड्डी के भ्रष्टाचार विशेष रूप से भूमि सौदों और ठेकों से संबंधित जानकारी कांग्रेस हाई कमांड को दी थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी ने इस मनगढ़ंत मामले की जानकारी भाजपा के साथ साझा की ताकि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नटराजन के नामांकन को रोका जा सके।

खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीआरएस नेता ने रेवंत रेड्डी को अपने ही पार्टी सदस्यों को धोखा देने वाला व्यक्ति बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदार नेता और राहुल गांधी की विश्वसनीय सहयोगी मीनाक्षी नटराजन, रेवंत रेड्डी की प्रतिशोध की भावना का शिकार बनीं।

केटीआर ने मुख्यमंत्री द्वारा हिटलर को अपना आदर्श मानने की घोषणा की निंदा करते हुए इसे एक लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक बताया।

बीआरएस नेता ने कांग्रेस प्रशासन को 'पूरी तरह फ्लॉप' फिल्म बताते हुए कहा कि सरकार अपने कार्यकाल के आधे समय में ही अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने टिप्पणी की कि जिस तरह ट्रेलर देखकर फिल्म की सफलता या असफलता का पता चलता है, उसी तरह कांग्रेस सरकार अंतराल से ही फ्लॉप रही है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपने पहले ढाई वर्षों में एक भी बड़ा वादा पूरा करने में विफल रही है।

पहले वर्ष में 2 लाख नौकरियों के वादे पर सवाल उठाते हुए केटीआर ने बताया कि 4,000 नौकरियां भी नहीं भरी गई हैं। उन्होंने सरकार पर वादा किया गया 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता न देने के लिए भी जमकर निशाना साधा।

महिला कल्याण गारंटी के मुद्दे पर केटीआर ने रेवंत रेड्डी को 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के अपने दावे को साबित करने की चुनौती दी और कहा कि अगर यह सच साबित हुआ तो वह इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पर प्रत्येक लाभार्थी का 1.25 लाख रुपए बकाया है।

केटीआर ने कहा कि खैरताबाद में उपचुनाव अपरिहार्य है क्योंकि दानम नागेंद्र ने कांग्रेस में शामिल होकर जनता के जनादेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस द्वारा मतदाता सूचियों में हेरफेर करने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया और जुबली हिल्स में संदिग्ध वोटों का उदाहरण दिया।

उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को 25 जून से 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सक्रिय रूप से भाग लेने और रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटल पार्टी सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

एमएस/