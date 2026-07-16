कश्मीर में अगले दो दिनों में बढ़ेगा तापमान, जम्मू-कश्मीर में बारिश की संभावना भी बढ़ी

श्रीनगर, 16 जुलाई (आईएएनएस)। घाटी में अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है।

Read More

स्थानीय मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि अगले दो दिनों में घाटी में अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है।

विभाग की मौसम संबंधी सलाह के अनुसार, 16-18 जुलाई को मौसम आम तौर पर गर्म और उमस भरा रहेगा, साथ ही कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

19 जुलाई को मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। जम्मू डिवीजन में कुछ अलग-अलग जगहों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है।

20-23 जुलाई को मौसम आम तौर पर बादल वाला रहेगा और ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में भारी बारिश या थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है।

24-25 जुलाई को कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी।

19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर के कुछ जिलों में दोपहर, शाम, देर रात और सुबह के समय भारी बारिश या थोड़ी देर के लिए तेज बारिश होने की संभावना है।

20-22 जुलाई को चेनाब घाटी, पीर पंजाल रेंज और कश्मीर डिवीजन के कुछ पहाड़ी इलाकों में संवेदनशील जगहों पर अचानक बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी धंसने की संभावना है।

कुछ निचले इलाकों में जलभराव और हल्की बाढ़ की संभावना है। नदियों/धाराओं/स्थानीय नालों आदि में जल स्तर में काफी वृद्धि हो सकती है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 20-23 जुलाई के दौरान खेती से जुड़े सभी काम रोक दें। इसी के साथ ही साथ यात्रियों/ट्रांसपोर्टरों/पर्यटकों/ट्रेकर्स को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार योजना बनाएं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम