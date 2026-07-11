कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, कोई इसे अलग नहीं कर सकता : यामिनी शर्मा

विजयवाड़ा, 11 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे और भारतीय नौसेना में स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरि को शामिल किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता यामिनी शर्मा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी आतंकवादी संगठन, अलगाववादी तंत्र या कांग्रेस जैसी भारत-विरोधी राजनीति करने वाली पार्टी इसे देश से अलग नहीं कर सकती।

Read More

यामिनी शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जम्मू-कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा था और रहेगा। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोगों के लिए रेड कार्पेट बिछा रही है। ये उन लोगों में शामिल रहे हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी को बढ़ावा दिया, साल 2010 की हिंसा का समर्थन किया और सीमा पार आतंकवाद के माहौल को मजबूत करने का काम किया।

उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ऐसे कदम उठा रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं।

यामिनी शर्मा ने कहा कि देश ने 70 सालों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूलों का परिणाम भुगता, जिसके कारण आर्टिकल 370 के चलते जम्मू-कश्मीर लंबे समय तक अशांति और हिंसा का केंद्र बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और 35ए को खत्म कर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

उन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका बलिदान इस विचार पर आधारित था कि 'एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे।' केंद्र सरकार ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जम्मू-कश्मीर में एक संविधान, एक निशान और एक व्यवस्था लागू की है। आज जम्मू-कश्मीर पहले की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अब्दुल्ला परिवार या कांग्रेस किसी भी स्थिति में जम्मू-कश्मीर को फिर से हिंसा और अशांति के दौर में वापस न ले जा सके।

यामिनी शर्मा ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरि के शामिल होने को भी ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में नीलगिरि श्रेणी के छठे अत्याधुनिक स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरि को शामिल किया है। यह केवल आंध्र प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश और भारतीय नौसेना के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू हुए 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान, युद्धपोत और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है तथा अब इनका निर्यात भी किया जा रहा है। महेंद्रगिरि भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को और अधिक मजबूत करेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगा।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम