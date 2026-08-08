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किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार पूरी तरह तैयार: एदल सिंह कंसाना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 08, 2026, 11:56 AM
किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार पूरी तरह तैयार: एदल सिंह कंसाना

छतरपुर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में कम बारिश की स्थिति को लेकर किसानों की चिंता के बीच किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।

छतरपुर दौरे के दौरान कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली।

बैठक के बाद समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान मंत्री एदल सिंह कंसाना ने अपने दौरे और बैठकों को लेकर कहा कि उनकी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसके साथ ही तिरंगा यात्रा से संबंधित बैठक भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से मेरा दौरा नहीं हुआ था, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करना भी जरूरी था। बैठक के दौरान यह देखकर अच्छा लगा कि जिले में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर सामंजस्य है। सभी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर काम कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखते हुए उन्हें धरातल तक पहुंचाया जाए।

मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की स्थिति को लेकर किसानों की चिंता के बीच कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों को कम बारिश को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और कृषि विभाग परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं।

बैठक में दिए गए निर्देशों को लेकर सवाल पूछे जाने पर मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि कोर ग्रुप की बैठक हर महीने होती है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि कोर ग्रुप की बैठक में क्या होता है, यह सभी जानते हैं। इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बैठक का उद्देश्य सरकार के कामकाज और विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समन्वय बनाए रखना है।

--आईएएनएस

पीएसके