केसीआर ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर वरिष्ठ नेता सुदर्शन रेड्डी का जाना हालचाल

हैदराबाद, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने सोमवार को यशोदा अस्पताल पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेता पेड्डी सुदर्शन रेड्डी का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने सुदर्शन रेड्डी के परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

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केसीआर ने अस्पताल के चिकित्सकों से भी बातचीत की और पेड्डी सुदर्शन रेड्डी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि सुदर्शन रेड्डी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए।

अस्पताल में मौजूद परिजनों से बातचीत के दौरान केसीआर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने सुदर्शन रेड्डी के जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौटने की कामना की।

पेड्डी सुदर्शन रेड्डी इस वक्त हैदराबाद के एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

इस संबंध में रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई, "आठवें राउंड के सीपीआर के बाद पेड्डी अन्ना को होश आ गया है और उन्हें आगे के इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा है। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि उनके पूरी तरह और जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करें।"

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम