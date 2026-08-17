कर्नाटक में एसआईआर का चरण पूरा, 1.08 करोड़ मतदाता एएसडीओ में चिह्नित, आज ईएफ जमा करने की समय सीमा खत्म

बेंगलुरु, 17 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। घर-घर जाकर गणना चल रही है और गणना फॉर्म (ईएफ) जमा करने की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि पूरी गिनती की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें लगभग 1.08 करोड़ मतदाताओं को एएसडीडीओ श्रेणी में रखा गया है।

सीईओ की रोजाना की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 16 जून, 2026 तक कर्नाटक की मतदाता सूची में 5,54,32,314 मतदाता थे। गिनती की प्रक्रिया 30 जून से 17 अगस्त तक चली।

हालांकि सभी 55,432,314 गणना फॉर्म (ईएफ) प्रिंट करके बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को बांटे गए थे, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि 4,46,00,369 ईएफ, यानी 80.46 प्रतिशत, को डिजिटल कर दिया गया है। इसके अलावा, 1,08,31,945 मतदाताओं, जो कुल संख्या का 19.54 प्रतिशत हैं, को एएसडीडीओ के तौर पर चिह्नित किया गया है।

एएसडीडीओ का मतलब है वे मतदाता जिनकी पहचान सत्यापन प्रक्रिया के दौरान 'पहले ही कहीं और चले गए', 'मृत', 'डुप्लिकेट', या 'अन्य' के तौर पर हुई है।

एएसडीडीओ के तौर पर चिह्नित कुल मतदाताओं में से 65,61,607 (11.84 प्रतिशत) स्थायी रूप से कहीं और चले गए, 16,38,839 (2.96 प्रतिशत) मृत थे, 15,28,985 (2.76 प्रतिशत) का पता नहीं चल सका या वे अनुपस्थित थे, 7,07,792 (1.28 प्रतिशत) पहले से ही कहीं और पंजीकृत थे, और 3,94,722 (0.71 प्रतिशत) को 'अन्य' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

स्थायी रूप से कहीं और चले गए मतदाता एएसडीडीओ श्रेणी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं।

सीईओ कार्यालय ने जोर देकर कहा कि जिन मतदाताओं को गलत तरीके से एएसडीडीओ के तहत चिह्नित किया गया है, वे इस स्थिति को वापस बदलवा सकते हैं। एएसडीडीओ सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है और सत्यापन के लिए बीएलओ के पास भी उपलब्ध है।

जिन मतदाताओं को लगता है कि उन्हें गलत तरीके से चिह्नित किया गया है, वे 17 अगस्त तक बीएलओ या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) से संपर्क कर सकते हैं। एसआईआर 2026 के दौरान पहचाने गए एएसडीडीओ मतदाताओं की सूची सीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। डेटा से यह भी पता चलता है कि वोटरों ने 7,11,712 एन्यूमरेशन फॉर्म (यानी 1.28 प्रतिशत) ऑनलाइन जमा किए।

घर-घर जाकर गिनती का चरण पूरा होने के बाद, चुनाव अधिकारी अब एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरणों की ओर बढ़ेंगे, जिसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन और उसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शामिल है।

सोमवार को सिविल सोसाइटी संगठनों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से चल रही एसआईआर प्रक्रिया में दखल देने की अपील की। ​​उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से योग्य वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए जा सकते हैं।

एक्टर प्रकाश राज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विधान सौधा में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम हटाने की घटनाएं हो रही हैं।

--आईएएनएस

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