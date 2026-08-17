कर्नाटक : वंदे मातरम विवाद पर कुमारस्वामी की सोनिया गांधी को सलाह, 'राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए'

हसन, 17 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की 'वंदे मातरम' के कथित विरोध को लेकर कड़ी आलोचना की और कहा कि हर किसी को राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए।

हसन जिले के होलेनरसीपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि संसद ने यह मान लिया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए गीत का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।

जब पत्रकारों ने इस आरोप की ओर इशारा किया कि सोनिया गांधी ने खुद 'वंदे मातरम' गाए जाने पर आपत्ति जताई थी, तो कुमारस्वामी ने तीखा हमला किया।

उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या सोनिया गांधी हमारे देश की हैं? वह शादी के बाद हमारे देश आईं। उनकी रगों में जो खून बह रहा है, वह इटैलियन खून है?"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 'वंदे मातरम' शायद पसंद नहीं है और उसके नेताओं को इस पर 'संकीर्ण सोच' दिखाने की जरूरत नहीं है। कुमारस्वामी ने याद दिलाया कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में 'वंदे मातरम' गाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने भी यह गीत गाया था।

मंत्री ने कहा कि लोग सब कुछ देख रहे हैं और दावा किया कि कांग्रेस को पहले ही सबक सिखाया जा चुका है और आने वाले दिनों में उसे और सजा मिलेगी।

हनूर में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार ने घटना पर एक बुलेटिन जारी किया है। फिर भी, प्रभावित परिवारों और स्थानीय किसानों द्वारा व्यक्त किया गया गुस्सा और दुख समझ में आता है।

उन्होंने कहा, "जब एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो जाती है, तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। ऐसी घटनाओं को तब रोका जा सकता है जब सरकार लोगों के लिए बेहतर अवसर और सुरक्षित भविष्य बनाए। सरकार को यह समझना चाहिए। सरकार ने दावा किया है कि मृतक हिरण के शिकार के लिए जंगल गए थे और मुख्यमंत्री शिवकुमार ने जांच के आदेश दिए हैं।"

उन्होंने वन कर्मियों द्वारा गोली चलाने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह गलत था। उन्होंने पैरों पर या इस तरह से गोली चलाई होती जिससे जान को खतरा न हो, तो हर कोई इसे स्वीकार कर लेता।"

उन्होंने बिदादी पदयात्रा के संबंध में कांग्रेस सरकार के विज्ञापनों की भी आलोचना की और मुख्यमंत्री शिवकुमार को इस मुद्दे पर सरकार की तथ्य-खोज समिति के निष्कर्षों को प्रकाशित करने की चुनौती दी।

कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि किसानों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया और लगभग 500 दिनों तक प्रदर्शन किया। उन्होंने पूछा, "किसानों ने साफ कह दिया है कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं और उन्हें डराने-धमकाने के लिए गुंडे क्यों भेज रहे हैं? यह धमकी देकर कि अगर लोग अपनी जमीन नहीं सौंपेंगे तो उन्हें दी गई जमीन वापस ले ली जाएगी, आप क्या हासिल करना चाहते हैं?”

उन्होंने टाउनशिप प्रोजेक्ट पर सरकार के जोर देने पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या कहीं और कोई दूसरी जमीन उपलब्ध नहीं थी।

कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री को कागोडु थिमाप्पा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि समिति ने सिफारिश की थी कि किसी भी हालत में वहां टाउनशिप नहीं बनाई जानी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री ने जो सिफारिशें की थीं, उन्हें छापें और विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे विज्ञापनों पर हमारे कुछ पैसे भी बचेंगे।”

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम