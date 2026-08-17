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भारत समाचार

कर्नाटक: कांग्रेस ने भाजपा एमएलसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप

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(Updated )
कर्नाटक:

बेंगलुरु, 17 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी एन. रविकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने 15 अगस्त को बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में भाजपा दफ्तर में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान किया।

कांग्रेस नेता कुशल हारुवेगोवडा की शिकायत में रवि कुमार के झंडा फहराने और राष्ट्रगान के दौरान किए गए व्यवहार पर आपत्ति जताई गई है।

शिकायत के अनुसार, एक वीडियो में रवि कुमार को आरएसएस-स्टाइल के 'ध्वज प्रणाम' जैसी मुद्रा में खड़े देखा जा सकता है। उसी समय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था और राष्ट्रगान बज रहा था।

शिकायतकर्ता ने पुलिस से वीडियो फुटेज की जांच करने और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का आग्रह किया।

उन्होंने यह पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच की भी मांग की कि क्या किसी कानून का उल्लंघन हुआ है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज किसी राजनीतिक दल या संगठन का नहीं है, बल्कि यह देश के सम्मान, एकता और संप्रभुता का प्रतीक है।

हारुवेगोवडा ने अधिकारियों से आग्रह किया कि यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो लागू कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वे राजनीतिक पदों पर ही क्यों न हों।

शिकायत में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

रविवार को बेंगलुरु में भाजपा युवा मोर्चा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ 'वंदे मातरम' राष्ट्रीय गीत विवाद को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में कहा गया है कि यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो फुटेज में सोनिया को 'वंदे मातरम का अनादर करते हुए और इसे पूरा गाने से रोकने के लिए कहते हुए देखा गया।

यह घटना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराने के समारोह के दौरान हुई थी।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी