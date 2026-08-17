कर्नाटक : सिविल सोसाइटी समूहों ने सीएम शिवकुमार से एसआईआर में दखल देने की मांग की

बेंगलुरु, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सोमवार को सिविल सोसाइटी संगठनों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से वोटर लिस्ट के चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) में दखल देने की अपील की। ​​उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के कारण योग्य वोटरों को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है।

ध्यान देने वाली बात है कि एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य चरण सोमवार को खत्म हो गया, और राज्य में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन 17 अगस्त था।

अभिनेता प्रकाश राज की अगुवाई में 'एड्डेलु कर्नाटक' और दूसरे सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों के एक दल ने विधान सौधा में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपने से पहले एसआईआर प्रक्रिया में कथित कमियों पर चर्चा की।

प्रतिनिधियों ने दावा किया कि कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम हटाने की घटनाएं हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि लगभग 1.09 करोड़ वोटरों को एएसडीडीओ (पहले ही शिफ्ट हो चुके, मृत, डुप्लिकेट या अन्य) कैटेगरी में रखा गया है, जिससे यह चिंता पैदा हो गई है कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम गायब हो सकते हैं, खासकर बेंगलुरु में।

उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य भर के लगभग 3,000 पोलिंग बूथों पर नाम हटाने की दर 60 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है।

एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के उपायों की मांग करते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को कम से कम तीन महीने बढ़ाने और इसे पूरा करने के लिए एक साल का समय देने को कहें।

संगठनों ने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि 'शिफ्टेड' (दूसरी जगह चले गए), 'अनुपस्थित' और 'अन्य' कैटेगरी में रखे गए वोटरों के नाम तुरंत न हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, वोटर लिस्ट से कोई भी नाम हटाने से पहले बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करना चाहिए।

उन्होंने जरूरी फॉर्म और सुविधाएं भी मांगीं ताकि दूसरी जगह चले गए वोटर अपना वोटर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर सकें और नए योग्य वोटरों को रजिस्ट्रेशन का मौका मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, "राज्य सरकार को खुद पहल करनी चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि योग्य वोटर वोटर लिस्ट में बने रहें। सरकारी कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए घरों का दौरा करना चाहिए और वोटरों की मदद के लिए हेल्पलाइन सेंटर बनाए जाने चाहिए।"

सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि अगर चुनाव आयोग सुधारात्मक कदम उठाने को तैयार न हो तो विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को एक प्रस्ताव पास करना चाहिए और भारत के चुनाव आयोग पर अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए दबाव डालना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि अगर जरूरत हो तो सरकार को कर्नाटक में वोटरों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करना चाहिए।

--आईएएनएस

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