क्रॉस वोटिंग विवाद: जल्द खत्म होंगे मतभेद, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र ने जताया भरोसा

बेंगलुरु, 26 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने पार्टी के भीतर चल रही कथित गुटबाजी को जल्द समाप्त होने का भरोसा जताते हुए कहा कि वह वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर सभी मतभेद दूर करेंगे।

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मंगलुरु स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री क्षेत्र धर्मस्थल के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में विजयेंद्र ने कहा कि वह पिछले ढाई वर्षों से पार्टी के भीतर हो रहे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं।

उन्होंने कहा, "मेरा समय अच्छा चल रहा है। अगर मैं वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में नहीं ले पाया, तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और न ही किसी वरिष्ठ नेता का अपमान किया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है और आने वाले दिनों में सभी मतभेद खत्म हो जाएंगे।"

हाल ही में विधान परिषद चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद विजयेंद्र के नेतृत्व पर सवाल उठे थे। उन पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ नजदीकियां बढ़ाने के आरोप भी लगाए गए थे।

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयेंद्र ने कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं।

उन्होंने कहा, "मुझे संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री बनने की नहीं। मैं टीम के रूप में काम कर रहा हूं। यदि समन्वय बनाए रखना अपराध है, तो यही मेरा अपराध है। मुझे अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है।"

क्रॉस वोटिंग मामले पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर विजयेंद्र ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि इसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका थी या नहीं, लेकिन भाजपा विधायक अपनी मर्जी से क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा, "भाजपा के किसी विधायक ने स्वेच्छा से क्रॉस वोटिंग नहीं की। इसके पीछे चाहे जो भी साजिश हो, सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी।"

हालांकि उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में डी.के. शिवकुमार की राजनीतिक शैली की तारीफ करते हुए कहा, "डी.के. शिवकुमार बहुमुखी प्रतिभा वाले मुख्यमंत्री हैं। वे जिस किसी के घर जाते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे उसी परिवार का हिस्सा हों।"

बिदादी इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना पर विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखेगी और किसी भी कीमत पर किसानों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द बेंगलुरु में आंदोलन की अगली रणनीति की घोषणा करेगी।

ग्रुहा लक्ष्मी योजना पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि योजना में गड़बड़ियां हुई हैं, तो गारंटी क्रियान्वयन समितियां क्या कर रही थीं। सरकार को इन समितियों के अध्यक्षों को हटाकर अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए।

विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर विजयेंद्र ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्य में सूखे जैसे हालात पर चिंता जताते हुए विजयेंद्र ने कहा कि उन्होंने धर्मस्थल में अच्छी बारिश, किसानों की समृद्धि और फसलों के उचित एवं लाभकारी मूल्य मिलने की प्रार्थना की है।

--आईएएनएस

डीएससी