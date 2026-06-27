कर्नाटक: युवती के अपहरण के बाद कार बम विस्फोट में प्रेमी की मौत

तुमकुरु, 27 जून (आईएएनएस)। शनिवार को कर्नाटक के तुमकुरु जिले में कल्लाम्बेला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर एक युवती के कथित अपहरण के बाद एक प्रेमी ने कार के अंदर देसी बम विस्फोट कर अपनी जान दे दी।

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महिला और टैक्सी चालक बाल-बाल बच गए, जबकि पुलिस ने घटनास्थल से एक और देसी बम बरामद किया।

मृतक की पहचान कारवार जिले के अंकोला निवासी 30 वर्षीय नागेंद्र के रूप में हुई है। तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक अशोक वेंकट ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया।

पुलिस के अनुसार, अंकोला क्षेत्र के निवासी नागेंद्र और राम्या लगभग आठ वर्षों से रिश्ते में थे। बेंगलुरु के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर कार्यरत राम्या ने कथित तौर पर दोनों के बीच मतभेदों के कारण नागेंद्र के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

पुलिस ने बताया कि नागेंद्र ने कथित तौर पर एक टैक्सी किराए पर ली और बेंगलुरु में उस पेइंग गेस्ट हाउस में गया जहां राम्या ठहरी हुई थी, और फिर उसे जबरन अपने साथ ले गया। घटना के बाद राम्या की एक सहेली ने बेंगलुरु के सिद्धापुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर यात्रा के दौरान, कथित तौर पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके दौरान नागेंद्र ने कथित तौर पर राम्या पर हमला किया और उसके सिर पर वार किया। राम्या चलती गाड़ी से कूदने में कामयाब रही, जिससे टैक्सी चालक को रुकना पड़ा और उसकी मदद के लिए दौड़ा।

पुलिस ने बताया कि नागेंद्र ने खुद को कार के अंदर बंद कर लिया और एक देसी बम में विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट के बल पर गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

टैक्सी चालक ने थोड़ा अलग बयान दिया है और पुलिस उसके बयानों की पुष्टि कर रही है। उसने पुलिस को बताया है कि गाड़ी नागेंद्र के नाम पर उबर के जरिए बुक की गई थी।

उसने बताया कि कल्लमबेला पहुंचने तक यात्रा शांतिपूर्ण रही, तभी उसे अंकोला से फोन आया, जिसमें बताया गया कि महिला का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है।

प्रवीण ने आगे दावा किया कि बहस के दौरान नागेंद्र ने राम्या पर चाकू से हमला किया। उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और महिला को गुजरती हुई मोटरसाइकिल पर बिठाकर भागने में मदद की। उसके अनुसार, राम्या ने चेतावनी दी थी कि नागेंद्र के पास बम हैं।

ड्राइवर ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब वह कार के पास पहुंचा तो नागेंद्र के हाथ में एक देसी बम था। उसने कथित तौर पर उससे एक बम छीनकर फेंक दिया। इसके बाद नागेंद्र ने दूसरे बम में आग लगा दी, जिससे घातक विस्फोट हो गया।

पुलिस ने घटनास्थल से बिना फटा बम बरामद कर लिया है और नागेंद्र ने बम कैसे हासिल किए, इसकी जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

एमएस/