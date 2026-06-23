कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग: राज्य भाजपा नेताओं ने पार्टी प्रमुख को जानकारी दी

नई दिल्ली/बेंगलुरु, 23 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने राज्य पार्टी अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की।

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इस दौरान उन्होंने नितिन नवीन को हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा विधायकों द्वारा कथित क्रॉस-वोटिंग के बारे में जानकारी दी।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, दोनों नेताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस घटनाक्रम का गंभीरता से संज्ञान लिया है और सभी प्रासंगिक जानकारी जुटाने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मीडिया से बात करते हुए बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि हमने क्रॉस-वोटिंग से संबंधित सभी तथ्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समक्ष विस्तार से रखा है। उन्होंने पहले ही इस मामले के बारे में प्रारंभिक जानकारी जुटा ली है और संकेत दिया है कि सख्त कार्रवाई अनिवार्य होगी। उन्होंने हमें यह भी बताया कि पार्टी स्वतंत्र रूप से अतिरिक्त जानकारी जुटाएगी और हमसे कहा कि हमारे पास उपलब्ध कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें।

विजयेंद्र ने आगे कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठनात्मक मामलों की समीक्षा की और कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष (नितिन नवीन) ने हमें पार्टी संगठन को मजबूत करने और राज्य में भाजपा को सत्ता में वापस लाने की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। हमें इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज करने के लिए कहा गया है।

जब उनसे पूछा गया कि भाजपा कथित क्रॉस-वोटिंग के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कैसे करेगी, तो विजयेंद्र ने विश्वास व्यक्त किया कि सच्चाई सामने आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि हम (भाजपा) केंद्र में सत्ताधारी पार्टी हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास जानकारी जुटाने के अपने तंत्र हैं। इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और हमें विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी।

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पार्टी की राज्य इकाई को यह मामला अपने हाथ में छोड़ने के लिए कहा है।

अशोक ने आगे कहा कि राष्ट्रीय नेताओं ने हमसे कहा कि हम इस मामले को उन पर छोड़ दें। उन्होंने कुछ जानकारी पहले ही जुटा ली थी, लेकिन हमसे कोई विवरण साझा नहीं किया। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास जो भी जानकारी है, उसे प्रस्तुत करें और हमें आश्वासन दिया कि वे भी अपना आकलन करेंगे।

उन्होंने बताया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में पार्टी की राज्य इकाई से अतिरिक्त जानकारी मांगी है।

चुनाव परिणाम भाजपा के लिए झटका है या नहीं, इस सवाल के जवाब में, अशोक ने इस सुझाव को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा को कोई झटका नहीं लगा है। हमने पार्टी द्वारा लड़ी गई दोनों सीटें जीत ली हैं। हालांकि, क्रॉस-वोटिंग हुई थी, और चूंकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार हार गए हैं, इसलिए हमने इसके कारणों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए समय मांगा है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या राज्य के नेताओं को आगे की चर्चा के लिए दिल्ली लौटने के निर्देश दिए गए हैं, तो अशोक ने कहा कि ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

भाजपा नेतृत्व ने कथित क्रॉस-वोटिंग से संबंधित परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित की है, जिसने विधान परिषद चुनावों के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

--आईएएनएस

एमएस/