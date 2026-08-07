कर्नाटक: उडुपी में पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या

उडुपी, 7 अगस्त (आईएएनएस)। शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में जाने-माने बिजनेसमैन और मुदारांगडी ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष डेविड डिसूजा की मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

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यह घटना पिलर गांव के मुदारांगडी में सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च के सामने हुई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दो अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए और डिसूजा पर गोली चलाने के बाद वहां से भाग गए। इस हमले से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल बिजनेसमैन को पास के अस्पताल ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

डिसूजा शिरवा इलाके में एक जाने-माने व्यक्ति थे। मुदारांगडी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष रहने के अलावा, वह एक सफल उद्यमी भी थे और कई व्यवसाय चलाते थे, जिनमें अर्थमूविंग और खुदाई का काम भी शामिल था। उनकी मौत से स्थानीय लोग और बिजनेस कम्युनिटी सदमे में है।

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद शिरवा और पडुबिद्री पुलिस स्टेशनों के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी जांच की देखरेख के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर (एसओसीओ) की टीम और डॉग स्क्वाड ने उस जगह की बारीकी से जांच की ताकि फोरेंसिक सबूत और दूसरे सुराग मिल सकें, जिनसे हमलावरों की पहचान करने में मदद मिल सके।

जांच ​​करने वाले अधिकारी उन दो संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं जो गोलीबारी के तुरंत बाद भाग गए थे। पुलिस आस-पास की जगहों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है और गवाहों से पूछताछ कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/