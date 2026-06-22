कर्नाटक टाउनशिप विवाद: कुमारस्वामी ने शिवकुमार के साथ बातचीत के लिए बिदादी में जगह मांगी

बेंगलुरु, 22 जून (आईएएनएस)। बेंगलुरु के पास प्रस्तावित विवादित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर खुली बहस के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के निमंत्रण का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे यह बैठक विधान सौधा के बजाय प्रभावित बिदादी इलाके में करें।

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शिवकुमार को लिखे एक पत्र में, कुमारस्वामी ने जोर देकर कहा कि चर्चा में प्रभावित किसानों, ग्रामीणों और अन्य संबंधित लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि उनकी भागीदारी के बिना विधान सौधा में होने वाली बैठक का कोई खास फायदा नहीं होगा।

कुमारस्वामी ने कहा, "मुझे 22 जून का आपका पत्र मिला है, जिसमें मुझे और मेरी तरफ से पांच अन्य प्रतिनिधियों को प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।"

उन्होंने कहा कि रामनगर तालुक के बिदादी होबली के आठ गांवों और हारोहल्ली तालुक के एक गांव के किसान, साथ ही वहां के निवासी और संबंधित लोग, प्रस्तावित 'बिदादी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट' के कारण अनिश्चितता और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर डालने के अलावा, इस प्रोजेक्ट से इलाके के पर्यावरण को भी भारी नुकसान होने की आशंका है।"

इसे देखते हुए, कुमारस्वामी ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित बैठक या तो प्रभावित बिदादी इलाके में या भैरमंगला में किसी सार्वजनिक जगह पर होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर प्रभावित किसानों, ग्रामीणों, खेतिहर मजदूरों, डेयरी फार्मिंग से जुड़ी महिलाओं, छोटे व्यापारियों, उद्योगपतियों और अन्य संबंधित लोगों को इन जगहों पर चर्चा में शामिल होने का मौका दिया जाए, तो इससे कोई सार्थक और व्यावहारिक समाधान खोजने में मदद मिलेगी।

कुमारस्वामी ने साफ किया कि प्रोजेक्ट को बनाने या लागू करने में उनका कोई निजी हित नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं इस पत्र के जरिए यह साफ़ करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में मेरा कोई निजी हित नहीं है।"

कुमारस्वामी ने कहा, "चूंकि 26 जून को मेरा पहले से तय कार्यक्रम है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रस्तावित बैठक ऊपर बताए अनुसार 27 जून को बिदादी या भैरमंगला में आयोजित की जाए।"

याद दिला दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पहले कुमारस्वामी की सार्वजनिक बहस की चुनौती का जवाब देते हुए उन्हें 26 जून को सुबह 11 बजे विधान सौधा स्थित अपने कार्यालय में औपचारिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया था।

इससे पहले, कुमारस्वामी ने शिवकुमार को टाउनशिप प्रोजेक्ट पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी और कहा था कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि शिवकुमार को इस बात पर बहस के लिए आना चाहिए कि क्या किसान इस प्रोजेक्ट से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बुज़ुर्ग पिछले 450 दिनों से धरना दे रहे हैं और उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए।

कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट से जनता को कोई फायदा नहीं होगा और इससे शिवकुमार की जेबें भरने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी