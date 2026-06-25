कर्नाटक: शिवमोग्गा में ड्रग नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 5 आरोपी गिरफ्तार

शिवमोग्गा, 25 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की और गैर-कानूनी रूप से बेचे जा रहे एमडीएमए और गांजे को जब्त किया। इन छापों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एमडीएमए, गांजा और गाड़ियां जब्त की गईं।

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जानकारी के मुताबिक, शिवमोग्गा ग्रामीण पुलिस ने रागीगुड्डा चैनल अर्दन रोड के पास छापेमारी की और 26 साल के अजरुद्दीन उर्फ अजहर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से लगभग 15 ग्राम एमडीएमए नशीला पदार्थ, एक मोबाइल और नकद पैसे जब्त किए। जब्त किए गए एमडीएमए और गांजे की कुल कीमत लगभग 1.50 लाख रुपए है।

आनंदापुरा पुलिस स्टेशन ने सागर-आनंदापुरा रोड पर एक ऑपरेशन चलाया और मुज्जू और हफीज़ुल्ला नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 95 ग्राम गांजा और एक बाइक जब्त की।

इसी तरह सागर टाउन पुलिस ने अरालिकोप्पा लेआउट क्रॉस के पास छापेमारी की और 38 साल के अल्ताफ अशफाक और 40 साल के अकबर बेग को गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 330 ग्राम गांजा और 4 लाख कीमत की एक कार जब्त की। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

इससे पहले अप्रैल में बेंगलुरु सिटी पुलिस ने शहर में चलाए गए कई समन्वित अभियानों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया था और लगभग 36.67 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चार विदेशी नागरिक, आठ अन्य राज्यों से आए व्यक्ति और चार स्थानीय निवासी शामिल थे।

पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए मादक पदार्थों में 9.64 किलोग्राम एमडीएमए, 5.195 किलोग्राम हाइड्रो गांजा, 19,755 एलएसडी स्ट्रिप्स, 156 ग्राम हेरोइन, 618 ग्राम चरस, 332 ग्राम कोकीन, 315 ग्राम ड्रग-युक्त गमीज और 11.47 किलोग्राम गांजा था। आरोपी विदेश, अन्य राज्यों और स्थानीय स्रोतों से सस्ते दामों पर नशीले पदार्थ खरीदकर बेंगलुरु में उनका वितरण करते थे। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नशे और तस्करी के खिलाफ अभियान में सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति 1922 या 112 हेल्पलाइन पर गोपनीय रूप से सूचना दे सकता है।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी