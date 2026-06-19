कर्नाटक: शिवकुमार ने गारंटी योजनाओं के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए

बेंगलुरु, 19 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में विधान सौधा के समिति कक्ष में आयोजित की गई।

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार अपनी प्रमुख गारंटी योजनाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी पात्र लाभार्थी को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इसका उद्देश्य न केवल अपात्र लाभार्थियों और फर्जी दावों को लाभ प्राप्त करने से रोकना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वास्तविक लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के सहायता मिलती रहे।

बैठक के दौरान, शिवकुमार ने बताया कि गृह लक्ष्मी योजना के कई लाभार्थियों ने बैंक ऋण लिया था। कई मामलों में, योजना के तहत जमा की गई वित्तीय सहायता को बकाया ऋण राशि के विरुद्ध स्वचालित रूप से समायोजित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, कई लाभार्थियों ने सीधे लाभ प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते बदल दिए थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ऐसे लाभार्थियों को असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह ज्योति योजना के कार्यान्वयन के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं और अन्य गारंटी योजनाओं में भी इसी तरह की सावधानियां बरती जातीं तो धोखाधड़ी के मामलों में काफी कमी आती।

अधिकारियों ने बैठक को बताया कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें गृह लक्ष्मी योजना का लाभ मृत लाभार्थियों के खातों में भी जमा किया जा रहा है। शिवकुमार ने अधिकारियों को ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गृह लक्ष्मी योजना की राशि उनके खातों में जमा होने के तुरंत बाद लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर एक वॉइस मैसेज भेजा जाए, जिससे वे लाभ की प्राप्ति की पुष्टि कर सकें।

अधिकारियों ने बैठक का ध्यान इस ओर दिलाया कि एयरटेल सिम उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित कुछ एयरटेल पेमेंट्स बैंक खातों का कथित तौर पर यूपीआई से जुड़े लेनदेन के माध्यम से दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस मामले की जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

एमएस/