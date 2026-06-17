कर्नाटक: संतों ने शिवकुमार से प्रणवानंदराम स्वामीजी को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया

बेंगलुरु, 17 जून (आईएएनएस)। विभिन्न पिछड़े और हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संतों के एक समूह ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से प्रणवानंदराम महास्वामीजी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित तौर पर मिली जान से मारने की धमकियों का हवाला दिया।

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यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रणवानंदराम स्वामीजी (प्रणवानंद स्वामीजी) ने पहले कई मौकों पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चुनौती दी थी और पिछड़े वर्गों के मसीहा होने के उनके दावे पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने सिद्धारमैया के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया था और शिवकुमार के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की थी।

ब्रह्मश्री नारायणगुरु शक्ति पीठ ट्रस्ट और अत्यंत पिछड़े समुदायों के मठाधीशों के संघ से जुड़े संतों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनके सदाशिवनगर स्थित आवास पर मुलाकात की और संत के संरक्षण की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

याचिका प्रस्तुत करने वालों में सर्वधर्म समाज के संगमानंद स्वामीजी, विश्वकर्मा समुदाय के डोड्डेन्द्र स्वामीजी, बंजारा समुदाय के सरदार सेवलल स्वामीजी, कुंभारा समुदाय के बसवमूर्ति कुंभारा गुड्डैया स्वामीजी, हूगर समुदाय के हल्लिरया नाटिकर स्वामीजी, अर्ध-खानाबदोश समुदाय के करुणाकर स्वामीजी और पिंजारा समुदाय के मरुलशंकर स्वामीजी शामिल थे।

ज्ञापन के अनुसार, कलबुर्गी स्थित ब्रह्मश्री नारायणगुरु शक्ति पीठ और हावेरी स्थित शरणबसवेश्वर मठ से जुड़े प्रणवानंदराम महास्वामीजी ने हाल ही में गोकर्ण में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान ईडिगा समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

संतों ने बताया कि उन्होंने सरकार से सभी समुदायों को समान रूप से धन आवंटित करने का आग्रह किया था और सिद्धारमैया के कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीतियों का उल्लेख किया था।

उनकी टिप्पणियों के बाद, कुरुबा समुदाय के कई संगठनों और नेताओं ने कथित तौर पर उनके बयानों का विरोध किया और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से संबंध रखते हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने आगे आरोप लगाया कि टेलीविजन और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कुछ टिप्पणियों में संत के खिलाफ धमकियां दी गई हैं, जिनमें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की अपील भी शामिल है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस तरह के घटनाक्रम समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।

संतों ने राज्य सरकार से प्रणवानंदराम महास्वामीजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर-सामुदायिक तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

एमएस/