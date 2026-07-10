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कर्नाटक सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने की ओर धकेल रही : प्रह्लाद जोशी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 10, 2026, 01:32 PM
कर्नाटक सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने की ओर धकेल रही : प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली/बेंगलुरु, 10 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रशासनिक विफलता के कारण हजारों सरकारी स्कूलों को बंद होने की कगार पर धकेल रही है।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्कूलों में छात्रों के दाखिले में भारी गिरावट आई है।

एक बयान में, जोशी ने आरोप लगाया कि जब से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, सरकार कामकाज के बजाय सत्ता के अंदरूनी झगड़ों में उलझी है, जिसका बुरा असर शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार ने प्रशासनिक नाकामी दिखाई है और हजारों सरकारी स्कूलों को बंद होने की कगार पर पहुंचा दिया है, जो लंबे समय से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए जीवन रेखा रहे हैं।"

'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' (यूडीआईएसई प्लस) रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जोशी ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में दाखिले हर साल कम हो रहे हैं।

उन्होंने इस ट्रेंड पर चिंता जताते हुए कहा, "यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य भर के हजारों सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या साल-दर-साल लगातार घट रही है। पिछले तीन वर्षों में लगभग 2.12 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं।" उन्होंने इसे राज्य सरकार की सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने में विफलता का सबूत बताया।

उन्होंने आरोप लगाया, "सरकारी स्कूलों में सुधार करने के बजाय, कांग्रेस सरकार ने उन्हें बंद होने की ओर धकेल दिया है। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।"

दाखिले के आंकड़ों का हवाला देते हुए, केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या 1,19,26,303 थी। 2024-25 में यह घटकर 1,17,80,251 हो गई, यानी 1,46,052 छात्रों की कमी आई। 2025-26 में, दाखिले में और 66,037 छात्रों की कमी आई और संख्या 1,17,14,214 हो गई।

उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार को पब्लिक स्कूलों को मजबूत करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।"

जोशी ने दावा किया कि जहां एक ओर सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक 'ड्रग हब' के रूप में उभर रहा है, जिसे उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया।

उन्होंने आरोप लगाया, "युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है और ड्रग नेटवर्क और असामाजिक गतिविधियों का शिकार हो रही है। छात्रों और समाज की रक्षा करने के बजाय, सरकार अंदरूनी कलह, सत्ता के संघर्ष और राजनीतिक पद पाने की होड़ में लगी हुई है।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम