कर्नाटक सरकार ने केपीएससी परीक्षा की जांच सीआईडी को सौंपी

बेंगलुरु, 28 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े दो मामलों की जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) को सौंप दी है। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने मंगलवार को यह घोषणा की।

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बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस स्टेशन में 'कर्नाटक पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2023' की धारा 10 के तहत दर्ज दोनों मामले, केपीएससी द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपों से जुड़े हैं।

एक बयान में खड़गे ने कहा कि यह फैसला आरोपों की निष्पक्ष, बिना भेदभाव वाली और पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं की पवित्रता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना राज्य सरकार की पक्की प्रतिबद्धता है।

मंत्री ने कहा, "सरकार परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, अनुचित साधनों या किसी भी तरह के दुरुपयोग के आरोपों की निडर और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे इसमें शामिल लोगों का ओहदा या पद कुछ भी हो।"

खड़गे ने कहा कि मामलों को सीआईडी को सौंपना एक स्वतंत्र, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों का भरोसा बनाए रखना और योग्यता व पात्रता के आधार पर न्याय सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को मजबूत करने में कोई समझौता नहीं करेगी। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इन मामलों को सीआईडी को सौंपा गया है, और सरकार उम्मीदवारों को भरोसा दिलाना चाहती है कि पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम