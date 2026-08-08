कर्नाटक : स्कूल में भयानक हादसा, गेट गिरने से चार साल की बच्ची की मौत

मडिकेरी, 8 अगस्त (आईएएनएस)। कोडागु जिले के कुशलनगर तालुक के बसवनहल्ली गांव में, सरकार द्वारा चलाए जा रहे आदिवासी कल्याण स्कूल की एक पुरानी कंपाउंड वॉल और गेट गिरने से चार साल की एक बच्ची की मौत हो गई।

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मृतका की पहचान सतीश और पवित्रा की बेटी अपूर्वा के तौर पर हुई है। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई। परिवार के अनुसार, अपूर्वा अपनी बहन को घर लाने के लिए वाल्मीकि आश्रम स्कूल गई थी, तभी यह हादसा हुआ।

यह घटना इलाके में बारिश के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि अपूर्वा स्कूल गेट के पास बहन के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, तभी परिसर की पुरानी दीवार गेट पर गिर गई। इसके बाद गेट बच्ची पर गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद, अपूर्वा की मौत हो गई।

वाल्मीकि आश्रम स्कूल कर्नाटक जनजातीय कल्याण विभाग की इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाता है और इसमें लगभग 200 छात्र पढ़ते हैं।

परिवार के सदस्यों ने स्कूल प्रबंधन और परिसर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि स्कूल का गेट जंग खा चुका था और खराब हालत में था। छात्रों और स्कूल आने वाले अन्य लोगों के लिए खतरा बनने से पहले ही इसे हटा दिया जाना चाहिए था या मरम्मत की जानी चाहिए थी।

परिवार के सदस्यों ने कहा, "जिन लोगों ने बच्चों की जिम्मेदारी ली है, उन्हें उनकी ठीक से देखभाल करनी चाहिए।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिसर की दीवार पुरानी थी और कुछ समय से खतरा बनी हुई थी। परिवार ने इस घटना के लिए आईटीडीपी विभाग और स्कूल स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया है और जवाबदेही की मांग की है।

इस घटना ने जिले में सरकार द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण स्कूलों की सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों ने चिंता जताई है कि स्कूल परिसर में पुरानी दीवारें और अन्य ढांचे छात्रों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं।

परिवार ने मांग की है कि अधिकारी स्कूल परिसर का गहन निरीक्षण करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए असुरक्षित ढांचों को हटाने या मरम्मत करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

चार साल की बच्ची की मौत के बाद स्कूल के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम