कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में तिहरे हत्याकांड में आरोपी महिला के लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किया

बेंगलुरु, 26 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में अपने माता-पिता और छोटी बहन की कथित हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में मौजूद युवती के लिव-इन पार्टनर केनेथ को गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि केनेथ को पुडुचेरी में गिरफ्तार किया गया।

यह मामला 55 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सोमसुंदर, उनकी पत्नी मुथुलक्ष्मी (48) और उनकी छोटी बेटी सुप्रिया (20) की हत्या से संबंधित है।

तीनों की हत्या कथित तौर पर उनकी बड़ी बेटी श्वेता और उसके प्रेमी केनेथ ने सोमवार को पूर्वी बेंगलुरु के केआर पुरम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सीगेहल्ली स्थित एक अपार्टमेंट में की थी।

केनेथ की पार्टनर श्वेता को पहले ही पुडुचेरी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि केनेथ गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा था।

पुलिस के अनुसार, केनेथ समुद्र तट के किनारे बनी अस्थायी झोपड़ियों में छिपा हुआ था, क्योंकि होटलों में रहने के लिए उसे पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ता।

विशेष पुलिस टीमों ने उसके छिपने के ठिकाने का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

केनेथ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस द्वारा आगे की जांच के लिए उसकी हिरासत मांगे जाने की संभावना है।

इस बीच, श्वेता को तिहरे हत्याकांड की जांच जारी रहने के कारण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बेंगलुरु में हुए इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार महिला ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने अपनी मां की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ वर्षों से 'कैदी जैसा' व्यवहार किया जा रहा था।

पुलिस पूछताछ के दौरान, श्वेता ने कथित तौर पर दावा किया कि वह कई वर्षों से अपनी मां के प्रति द्वेष रखती थी। उसने आरोप लगाया कि मुथुलक्ष्मी उसके स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक उसके साथ बेहद सख्त थीं और उन्होंने उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकार दिया था।

जांचकर्ताओं ने बताया कि श्वेता ने हत्याओं की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की कोशिश की और दावा किया कि केनेथ की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।

हालांकि, पुलिस को शक है कि श्वेता और केनेथ दोनों ही हत्याओं में शामिल थे, क्योंकि घटनास्थल से मिले सबूतों और पीड़ितों को लगी चोटों की प्रकृति से यह बात स्पष्ट होती है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, दोनों आरोपियों ने बेंगलुरु से भागने के तुरंत बाद अपने मोबाइल फोन बंद करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। उन्होंने पता न चलने के लिए एटीएम कार्ड या डिजिटल भुगतान विधियों का भी इस्तेमाल नहीं किया।

उपलब्ध डिजिटल सबूत सीमित होने के कारण, पुलिस ने राजमार्गों और टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज पर काफी हद तक भरोसा किया।

जांचकर्ताओं ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि वे मोटरसाइकिल पर तमिलनाडु की ओर जा रहे थे।

इसके बाद तिरुचिरापल्ली और पुडुचेरी में पुलिस दल तैनात किए गए।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पुडुचेरी के पास उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। जब वे कथित तौर पर अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे, तब उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही पुलिस टीमों ने खुफिया जानकारी जुटाकर श्वेता को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, केनेथ भागने में कामयाब रहा।

जांचकर्ताओं के अनुसार, घटनाक्रम 21 जून को शुरू हुआ जब मुथुलक्ष्मी श्वेता के घर गई। पुलिस ने बताया कि मां-बेटी के बीच कहासुनी हुई और मुथुलक्ष्मी रात भर घर पर ही रुकी।

जांचकर्ताओं को संदेह है कि सोमवार दोपहर लगभग 1:30 बजे श्वेता और केनेथ ने मुथुलक्ष्मी की हत्या कर दी। उन्होंने कथित तौर पर शव को एचएएल क्षेत्र में केनेथ के किराए के घर ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने यह योजना छोड़ दी।

पुलिस का मानना ​​है कि घर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद सुप्रिया की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि सोमसुंदर पर कुछ ही क्षणों बाद हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

--आईएएनएस

एमएस/