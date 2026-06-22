कर्नाटक: मैसूर में प्राइवेट फोटो लीक होने के बाद शादी से दो पहले महिला और उसके माता-पिता ने की आत्महत्या

मैसूर (कर्नाटक), 22 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मैसूर जिले में शादी से दो दिन पहले महिला और उसके माता-पिता ने आत्महत्या कर ली। प्राइवेट फोटो और वीडियो लीक होने के बाद परिजनों ने आत्मघाती कदम उठाया।

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मरने वालों की पहचान रक्षिता और उसके माता-पिता शिवन्ना और नागरत्ना के तौर पर हुई है। वे टी. नरसीपुरा तालुक के केम्पैयानहुंडी गांव के रहने वाले थे। रक्षिता की 24 जून को शादी होनी थी।

यह घटना वरुण पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। पुलिस उस आरोपी की तलाश कर रही है, जिसने कथित तौर पर रक्षिता की प्राइवेट फोटो और वीडियो लीक किए थे।

शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी की पहचान उल्लास गौड़ा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि परिवार ने यह कदम तब उठाया, जब उल्लास गौड़ा ने रक्षिता की प्राइवेट फोटो और वीडियो उसके होने वाले पति को भेज दिए थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी परिवार को जानता था और कभी-कभी उनके घर आता-जाता था। गांव और उस परिवार में मातम छा गया है, जहां रक्षिता की शादी की तैयारी चल रही थी। परिवार वालों का आरोप है कि उल्लास गौड़ा ने शादी तोड़ने के इरादे से यह सामग्री फैलाई थी।

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी को प्राइवेट फोटो और वीडियो कैसे मिले? परिवार ने आरोपी पर लड़की को परेशान करने का भी आरोप लगाया है।

इस घटना से ग्रामीणों में गुस्सा व्याप्त है और उन्होंने उल्लास गौड़ा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को शवों को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए ले जाने से रोक दिया और मांग की है कि पहले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि 10 जून को मांड्या जिले में 65 वर्षीय कपड़े व्यापारी ने कथित तौर पर पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें बढ़ते कर्ज, लोन चुकाने के दबाव और व्यापार में नुकसान का जिक्र था, जिसे उसने राज्य की मुफ्त बस यात्रा योजना से जोड़ा था। मरने वालों की पहचान प्रभाकर (65), पत्नी ज्योति (55) और उनके बेटे संतोष (28) के तौर पर हुई थी।

वहीं, मार्च 2026 में 27 साल के एक व्यक्ति ने बढ़ते कर्ज के कारण अपनी मां और बहन का गला रेत दिया और अपने भतीजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उसने खुद भी अपनी जान देने की कोशिश की। आरोपी मोहन गौड़ा पर अपनी मां आशा (55) और बहन वर्षिता (34) की हत्या करने और वर्षिता के 11 साल के बेटे मयंक को घायल करने का आरोप है।

--आईएएनएस

डीकेपी/