कर्नाटक में तंबाकू और गुटखा-पान मसाला की बिक्री पर एक साल के लिए लगी रोक

बेंगलुरु, 12 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू व निकोटीन वाले अन्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह कदम राज्य भर में इन उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए रोक लगाने वाले सरकारी अधिसूचना के बाद उठाया गया है।

बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त के कार्यालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 10 अगस्त को जारी किया गया नोटिफिकेशन जन-स्वास्थ्य के हित में है और यह जारी होने की तारीख से एक साल तक लागू रहेगा।

इस नोटिफिकेशन के तहत, पूरे कर्नाटक में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इन प्रतिबंधों में ऐसे अन्य उत्पाद भी शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग बेचा जाता है, लेकिन जिनके अंतिम उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन होता है।

विभाग ने कहा कि ऐसे प्रोडक्ट भी इस रोक के दायरे में आते हैं, जिन्हें अलग-अलग पैक या बेचा जाता है, ताकि ग्राहक उन्हें आसानी से मिला सकें।

फूड सेफ्टी डिवीजन, फूड सेफ्टी अधिकारियों की देखरेख में पूरे राज्य में खास जांच और कार्रवाई अभियान चला रहा है। इसका मकसद प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट के बनाने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, बांटने और बेचने की जांच करना है।

विभाग ने कहा कि नोटिफिकेशन के तहत प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स के सर्कुलेशन को रोकने के लिए सख्ती से नियम लागू किए जाएंगे।

फूड सेफ्टी और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स के बनने, बिकने या बंटने की जानकारी मिले, तो वे अधिकारियों को बताएं।

विभाग ने ऐसे प्रोडक्ट्स की उपलब्धता को रोकने और "स्वस्थ और नशा-मुक्त कर्नाटक" को बढ़ावा देने की कोशिशों में लोगों का सहयोग भी मांगा।

विज्ञप्ति में कहा गया, "फूड सेफ्टी और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग लोगों से अपील करता है कि अगर उन्हें प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स के बनने, बिकने या बंटने की जानकारी मिले, तो वे संबंधित अधिकारियों को सूचित करें और स्वस्थ व नशा-मुक्त कर्नाटक बनाने में अपना सहयोग दें।"

--आईएएनएस

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