कर्नाटक में सूखे की स्थिति गंभीर है: उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर

बेंगलुरु, 22 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि राज्य गंभीर सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से चर्चा में रहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति दोपहर तक स्पष्ट हो सकती है।

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बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए परमेश्वर ने कहा कि वे जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए चिक्कबल्लापुरा जिले और बेंगलुरु ग्रामीण के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे।

उन्होंने कहा, "26 जुलाई को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और मैं चित्रदुर्ग में बेंगलुरु मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। बेलगावी और कलबुर्गी मंडलों की समीक्षा बैठकें पहले ही हो चुकी हैं, जबकि मैसूर मंडल की समीक्षा बैठक बाद में आयोजित की जाएगी।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है। साथ ही, सूखा घोषित करने के लिए तय मानदंडों में छूट देने का भी अनुरोध किया गया है।

परमेश्वर ने कहा, "हालात गंभीर हैं। कर्नाटक में बड़े स्तर पर सूखे की स्थिति बनी हुई है। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने और सूखा घोषित करने से जुड़े नियमों में छूट देने की मांग की है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है।"

उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित पड़ोसी राज्य भी सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, "कई राज्य सूखे से प्रभावित हैं, इसलिए मैंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया है।"

मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर परमेश्वर ने कहा कि यह प्रक्रिया कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद इस समय चर्चा के लिए दिल्ली में हैं।

उन्होंने कहा, "हाईकमान की मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। यह शुक्रवार तक हो पाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। दोपहर तक घटनाक्रम की स्थिति को लेकर जानकारी मिल सकती है।"

उपमुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल में तुमकुरु जिले को अधिक प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की।

उन्होंने कहा, "मैंने तुमकुरु जिले के लिए मंत्रिमंडल में एक और पद देने की मांग की है। यह एक बड़ा जिला है। पहले यहां 13 विधानसभा क्षेत्र थे, जबकि अब 11 हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अतिरिक्त मंत्री पद देने का अनुरोध किया है।"

कर्नाटक में दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराते हुए परमेश्वर ने कहा कि तुमकुरु इसके लिए एक उपयुक्त स्थान होगा।

उन्होंने कहा, "हम करीब 25 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि तुमकुरु में बेंगलुरु के लिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए। लगभग 20 जिलों के लोग तुमकुरु के रास्ते बेंगलुरु आते-जाते हैं। इसे उत्तरी कर्नाटक और तटीय क्षेत्रों का प्रवेश द्वार माना जाता है।"

परमेश्वर ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने आरोप लगाया, "लाखों छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और उनके साथ धोखा किया गया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है। कल दिल्ली में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला गया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। यह विरोध प्रदर्शन प्रतीकात्मक था और राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।"

इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की राहुल गांधी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए परमेश्वर ने कहा कि विपक्ष का सरकार से जवाब मांगना स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा, "ऐसी मांगें स्वाभाविक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था, इसलिए उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अतीत में रेल हादसों और अन्य घटनाओं के बाद कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ऐसे हालात में जवाबदेही की मांग करना स्वाभाविक है।"

--आईएएनएस

एसएचके/एएस