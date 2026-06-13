कर्नाटक में कांग्रेस अनावश्यक दहशत फैला रही है: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

बेंगलुरु, 13 जून (आईएएनएस)। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शनिवार को कर्नाटक के सत्तारूढ़ कांग्रेस नेताओं द्वारा किसानों को उर्वरक की कमी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्य में खरीफ 2026 के लिए यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

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केंद्रीय मंत्री ने एक कड़े बयान में कहा कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार के दावे भ्रामक और आधिकारिक आंकड़ों के विपरीत हैं। उन्होंने आगे कहा कि भू-राजनीतिक तनाव और प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के बावजूद केंद्र ने कर्नाटक को निर्बाध उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है।

मंत्री ने कहा कि तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कर्नाटक में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। केंद्र ने आवश्यकता से कहीं अधिक आपूर्ति सुनिश्चित की है और स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।

उनके अनुसार, 10 जून तक कर्नाटक की खरीफ फसल के लिए यूरिया की आनुपातिक आवश्यकता 3.13 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) थी, जबकि केंद्र ने केवल 5.59 लाख मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की। बिक्री के बाद भी राज्य के पास 3.29 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का भंडार है, जिसमें वर्तमान में परिवहन में मौजूद मात्रा भी शामिल है।

इसी प्रकार, डीएपी की आनुपातिक आवश्यकता 1.89 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि उपलब्धता 2.57 लाख मीट्रिक टन रही और परिवहन में मौजूद मात्रा सहित भंडार 1.16 लाख मीट्रिक टन बना हुआ है। एनपीके उर्वरकों के मामले में, 4.36 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले उपलब्धता 9.28 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है और वर्तमान भंडार 5.61 लाख मीट्रिक टन है।

जोशी ने बताया कि पिछली रबी फसल के दौरान भी कर्नाटक को अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक उर्वरक आपूर्ति प्राप्त हुई थी। 7.60 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता के मुकाबले केंद्र ने 10.48 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की थी। इसी प्रकार, डीएपी की उपलब्धता 1.98 एलएमटी की आवश्यकता के मुकाबले 4.19 एलएमटी तक पहुंच गई, जबकि एनपीके की उपलब्धता 7.20 एलएमटी की मांग के मुकाबले 13.52 एलएमटी तक पहुंच गई।

मंत्री ने वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता पर पड़ रहे दबाव का कारण अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक संघर्षों और चीन जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से निर्यात में कमी को बताया। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और समय पर आयात करके पर्याप्त उर्वरक भंडार बनाए रखा है।

हालांकि, जोशी ने बताया कि हाल के महीनों में कर्नाटक में उर्वरकों की बिक्री में असामान्य रूप से वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में डीएपी और एनपीके उर्वरकों की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है, जबकि रबी मौसम के दौरान उर्वरक की खपत अनुमानित आवश्यकता से अधिक रही। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में उपलब्ध भंडार प्रभावित हुआ है।

--आईएएनएस

एमएस/