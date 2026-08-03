कर्नाटक कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ, 20 मंत्री आज शाम को लेंगे शपथ

बेंगलुरु, 3 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक सरकार में कैबिनेट विस्तार के लिए नए मंत्रियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 20 मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को भेज दी है।

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मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, नए कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4.05 बजे लोक भवन परिसर में होगा।

पी. एम. नरेन्द्रस्वामी, शिवराज तंगदागी, रुद्रप्पा लमानी, के.एस. बसवंतप्पा, बी. नागेन्द्र, टी. रघुमूर्ति, बी. ज़ेड ज़मीर अहमद खान, रिज़वान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुत्तुरंगाशेट्टी, मंकला वैद्य, डॉ. अजय सिंह, एन. चालुवराय स्वामी, के.एम.शिवलिंगे गौड़ा, एच. सी. बालकृष्ण, गायत्री शांतेगौड़ा, बस्वराज रायरेड्डी, विजयानन्द कशप्पनवर और लक्ष्मण सावदी कर्नाटक सरकार में मंत्री बनेंगे।

इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने जीएस पाटिल को कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष, एएस पोन्नान्ना को उपाध्यक्ष बनाए जाने की मंजूरी दी है। सलीम अहमद को विधान परिषद सभापति और उमाश्री को उप-सभापति बनाया है।

शिवकुमार के मुख्यमंत्री का पद संभालने के ठीक दो महीने बाद विस्तार हो रहा है। उनके 14 सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने 3 जून को शपथ ली थी, जिससे 20 मंत्रियों के पद खाली रह गए थे। पार्टी के भीतर विचार-विमर्श और कांग्रेस आलाकमान से मंजूरी की आवश्यकता के कारण कई बार टलने वाला यह विस्तार अब पूरा हो गया है। कैबिनेट विस्तार से कई खाली मंत्री पद भरे जाने और सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक समीकरणों के बीच संतुलन बनाने की उम्मीद है।

कैबिनेट में शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सावदी ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी का विरोध करने वालों को जवाब मिल गया है।

सावदी ने पत्रकारों से कहा, "जिन लोगों ने मंत्री के तौर पर मेरी नियुक्ति का विरोध किया था, उन्हें आज मेरे शपथ लेने के बाद जवाब मिल जाएगा। उन्हें इसका एहसास हो जाएगा। कुछ देर पहले मुझे मुख्यमंत्री का फोन आया था। राष्ट्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री ने मुझे पक्का भरोसा दिया था और उन्होंने अपना वादा निभाया है। मैं मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का धन्यवाद करता हूं।"

कैबिनेट विस्तार पर टिप्पणी करते हुए कर्नाटक के गृह, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "कैबिनेट को अपने पूर्ण स्वरूप में काम करना चाहिए। एक पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री को मज़बूत करेगी और सरकार के कामकाज में सुधार लाएगी।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस