कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने मुख्यमंत्री पद से वंचित किए जाने पर निराशा व्यक्त की

तुमकुरु, 8 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने अपने नेतृत्व के सफर और तीन बार मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर अपनी निराशा के बारे में बात की है। इनमें हाल ही में कांग्रेस सरकार का गठन भी शामिल है, जब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए विचार किया जा रहा था और उन्हें उपमुख्यमंत्री की भूमिका सौंपी गई थी।

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परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि 2013 में वे विधानसभा चुनाव हार गए थे और उनका मानना ​​है कि अगर वे जीत जाते तो सिद्धारमैया उस समय मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने कहा कि मेरी हार के कारण सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने।

यह ध्यान देने योग्य है कि सिद्धारमैया पर मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए विधानसभा चुनाव में परमेश्वर की हार सुनिश्चित करने के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि, सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि परमेश्वर की हार में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

परमेश्वर ने आगे बताया कि 2018 में, कांग्रेस को अधिक सीटें मिलने के बावजूद, केवल 30 विधायकों वाली जेडी(एस) ने गठबंधन सरकार बनाई और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने।

उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यह दूसरी बार है जब मुझे यह पद नहीं मिला। इस बार मैंने प्रयास किया और मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन राजनीतिक निर्णय कई कारकों पर निर्भर करते हैं। अंततः मुझे उपमुख्यमंत्री का पद दिया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि एक समय उन्होंने पार्टी के हाई कमान से कहा था कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए विचार नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें पद छोड़ देने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उन पर अधिक जिम्मेदारियां हैं।

परमेश्वर ने कहा कि राजनीतिक पद के साथ जिम्मेदारी और अनुशासन आता है। हम अपनी मर्जी से व्यवहार नहीं कर सकते। जनता हमें देख रही है। मैं हमेशा अपने सहयोगियों से कहता हूं कि लोग हमें बारीकी से देख रहे हैं, और हमें सावधान रहना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री भावुक हो गए और अपने करीबी सहयोगियों के सामने फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने तीन बार मुख्यमंत्री पद से वंचित किए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त की।

परमेश्वर ने सिद्धार्थ कॉलेज के कर्मचारियों से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं और राजनीति में अपने प्रवेश को याद करते हुए कहा कि राजनीति कभी मेरी योजना नहीं थी। सब कुछ संयोग से हुआ। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनकर हमारे परिसर में आए तो मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला और अंततः मैं पार्टी में शामिल हो गया।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने राजनीति में लगभग 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं और पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया।

--आईएएनएस

एमएस/