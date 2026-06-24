कर्नाटक के दावणगेरे में पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकवादी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के दावणगेरे में पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े होने के शक में एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि उसके व्हाट्सएप अकाउंट पर संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिली।

Read More

आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुहेल के तौर पर हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से मिली जानकारी और निर्देशों के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाते हुए संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ने में सफलता हासिल की।

जानकारी के अनुसार, उसे दावणगेरे जिला पुलिस और इंटेलिजेंस अधिकारियों के एक संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। वह हाल ही में पेंटिंग के काम के लिए हरिहर तालुक आया था और हरिहर रूरल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक गांव में रह रहा था।

इससे पहले, सोमवार को आतंकवाद विरोधी एक बड़े अभियान में राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम कर रही थी। महिला की पहचान बबीता धाकड़ के रूप में की गई, जो कथित तौर पर 'खदीजा' उपनाम का इस्तेमाल करती थी।

शुरुआती जांच में सामने आया कि बबीता कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकवादी संचालकों के संपर्क में थी। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर पाया कि वह उन ऑनलाइन समूहों और प्रोफाइलों के संपर्क में आई थी, जिन पर चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का संदेह था।

अधिकारियों ने दावा किया कि इन नेटवर्कों से प्रभावित होने के बाद उसने 'खदीजा' नाम अपना लिया और कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो गई। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से बरामद मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों के फोरेंसिक विश्लेषण से प्रमुख आतंकवादी घटनाओं में शामिल व्यक्तियों से जुड़े नेटवर्कों से कथित संबंध सामने आए। जांच टीम ने यह भी दावा किया कि बबीता के संपर्क और संचार रिकॉर्ड में जैश-ए-मोहम्मद कमांडर कारी जरार के नेटवर्क से जुड़े नंबर मिले।

कारी जरार का नाम जम्मू-कश्मीर के 2016 के नगरोटा सेना शिविर हमले के संबंध में सामने आया था। अधिकारियों ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के रिश्तेदार यूसुफ अजहर उर्फ ​​गोरी से जुड़े व्यक्तियों के भी संबंध पाए। यूसुफ अजहर पर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी-814 के अपहरण में संलिप्तता का आरोप है।

अधिकारियों का आरोप है कि बबीता इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी बन गई थी और कथित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के हस्तक्षेप से पहले अपने आकाओं की ओर से तय किए गए मार्ग से पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रही थी।

--आईएएनएस

डीसीएच/