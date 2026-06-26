कर्नाटक के मंत्री ने कावेरी नदी में पांच लोगों के डूबने के बाद सुरक्षा उपायों के आदेश दिए

बेंगलुरु, 26 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मांड्या जिले में डूबने की दुखद घटना में पांच लोगों की मौत के बाद, राज्य के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को अधिकारियों को मुथाथी में कावेरी नदी के किनारे बैरिकेड लगाने का निर्देश दिया है।

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रेड्डी ने मांड्या के उपायुक्त कुमार से फोन पर बात की और उन्हें जन सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेड लगाने का निर्देश दिया।

उन्होंने उपायुक्त को भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का भी निर्देश दिया।

मंत्री ने जिला प्रशासन को पर्यटकों के लिए सुरक्षित स्थानों और निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षित क्षेत्रों को चिह्नित करने और आगंतुकों को खतरनाक क्षेत्रों के बारे में चेतावनी देने वाले स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले साइनबोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया।

रेड्डी ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि निर्धारित और सीमांकित क्षेत्रों को छोड़कर कावेरी नदी के जल में लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए।

यह त्रासदी बुधवार शाम को घटी।

मृतकों की पहचान विजयम्मा (50), श्वेता (38), चैत्रा (20), प्रियंका (28) और महेश के रूप में हुई।

ये सभी बेंगलुरु के ब्यादराहल्ली के निवासी थे।

मांड्या के उपायुक्त कुमार ने गुरुवार को शवगृह का दौरा किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि यह त्रासदी बुधवार शाम लगभग 4:30 बजे घटी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीड़ित कावेरी नदी के किनारे तस्वीरें ले रहे थे, तभी एक व्यक्ति पानी में गिर गया। परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी पानी की धारा में बह गए और डूब गए।

उन्होंने कहा कि यह एक बेहद दुखद घटना है। पीड़ितों ने एक-दूसरे से भावनात्मक लगाव के कारण एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी।

उपायुक्त ने बताया कि पहले भी इसी स्थान पर ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि हर साल यहां चार से पांच ऐसी घटनाएं दर्ज की जाती हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले साल चार घटनाएं और उससे पिछले साल पांच घटनाएं दर्ज की गई थीं। औसतन, इस स्थान पर प्रतिवर्ष पांच से छह डूबने की घटनाएं होती हैं।

उन्होंने आगे बताया कि जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग के साथ बैठकें की हैं और आगंतुकों को खतरों के प्रति सचेत करने के लिए उस स्थान पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/