कर्नाटक: हसन में भुवनेश्वरी झुंड के एक हाथी को रेडियो कॉलर लगाया गया, गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर

हसन, 10 अगस्त (आईएएनएस)। वन विभाग ने सोमवार को हासन जिले की बेलूर रेंज में भुवनेश्वरी जंगली हाथी झुंड के एक हाथी पर सफलतापूर्वक स्वदेशी रेडियो कॉलर लगाया। यह कदम हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और इंसान-हाथी टकराव को कम करने की कोशिशों के तहत उठाया गया है।

Read More

रेडियो-कॉलरिंग ऑपरेशन इसलिए किया गया ताकि वन अधिकारी हाथी की गतिविधियों को लगातार ट्रैक कर सकें और उसके घूमने के दायरे और रास्तों (कॉरिडोर) की पहचान कर सकें। उम्मीद है कि इस जानकारी से विभाग को समय रहते एहतियाती कदम उठाने में मदद मिलेगी, खासकर तब जब जानवर इंसानी बस्तियों के करीब आए।

तीन साल पहले इसी झुंड के एक हाथी पर विदेश में बना रेडियो कॉलर लगाया गया था। हालांकि, बैटरी खत्म होने के बाद कॉलर ने काम करना बंद कर दिया, जिससे वन विभाग रेडियो टेलीमेट्री के जरिए जानवर की लोकेशन और गतिविधियों पर लगातार नजर नहीं रख पा रहा था।

यह हालिया ऑपरेशन बांदीपुर टाइगर रिजर्व के वसीम, मैसूरु सर्कल के आदर्श और भद्रा टाइगर रिजर्व के विनायक जैसे पशु चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में किया गया।

ऑपरेशन के लिए हाथी को सुरक्षित रूप से पकड़ने में टीम की मदद के लिए नागरहोल एलिफेंट कैंप के 'कुम्की' हाथी एकलव्य और दुबारे एलिफेंट कैंप के प्रशांत, धनंजय, ईश्वर, लक्ष्मण और अजय्या को तैनात किया गया था।

पकड़े जाने के बाद स्वदेशी रेडियो कॉलर सफलतापूर्वक लगाने से पहले हाथी की जरूरी पशु चिकित्सा जांच की गई और एहतियाती उपाय किए गए। इसके बाद जानवर को सुरक्षित रूप से वापस जंगल में छोड़ दिया गया।

वन विभाग के मुताबिक नया लगाया गया रेडियो कॉलर अधिकारियों को हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने में मदद करेगा। इस डाटा से विभाग को जानवर के घूमने के पैटर्न, दायरे और हाथियों के महत्वपूर्ण रास्तों को समझने में मदद मिलेगी।

ट्रैकिंग सिस्टम वन अधिकारियों को तब तेजी से कार्रवाई करने में भी सक्षम बनाएगा जब हाथी गांवों या अन्य इंसानी बस्तियों के करीब आएगा, जिससे इंसान-हाथी टकराव का खतरा कम करने में मदद मिलेगी। वन विभाग ने बताया कि इस हालिया ऑपरेशन के साथ, हासन जिले में तीन अलग-अलग जंगली हाथी झुंडों के हाथियों पर अब स्वदेशी रेडियो कॉलर लगाए जा चुके हैं।

विभाग हाथियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए रेडियो-कॉलरिंग और अन्य निगरानी तकनीकों का तेजी से इस्तेमाल कर रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां हाथी अक्सर इंसानी बस्तियों और खेती वाली जमीनों के संपर्क में आते हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम