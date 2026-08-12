कर्नाटक: हुबली-वाराणसी ट्रेन सेवा के हफ्ते में 3 दिन चलने की संभावना

नई दिल्ली/बेंगलुरु, 12 अगस्त (आईएएनएस)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिलाया है कि हुबली-वाराणसी ट्रेन सेवा जल्द ही हफ्ते में तीन दिन चलने लगेगी। इससे पवित्र श्रावण महीने में वाराणसी जाने वाले उत्तरी कर्नाटक के लोगों को काफी सुविधा होगी।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में वैष्णव से मुलाकात की और उत्तरी कर्नाटक और काशी (वाराणसी) के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हुबली-वाराणसी ट्रेन सेवा की फ्रीक्वेंसी (आने-जाने की संख्या) बढ़ाने का अनुरोध किया।

जोशी ने बताया कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उत्तरी कर्नाटक से वाराणसी और काशी तीर्थयात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों और रोजगार व व्यापार के लिए यात्रा करने वाले लोगों को भी फायदा होगा।

जोशी ने रेल मंत्री से हुबली रेलवे स्टेशन को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड और आधुनिक बनाने का भी आग्रह किया।

उन्होंने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिनमें पार्किंग की सुविधा, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और कमर्शियल आउटलेट शामिल हैं।

वैष्णव ने जोशी की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि हुबली-वाराणसी ट्रेन सेवा (ट्रेन नंबर 07323/24) को जल्द ही सप्ताह में तीन दिन तक बढ़ाया जाएगा।

रेल मंत्री आने वाले दिनों में हुबली रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण पर विचार करने के लिए भी सहमत हुए।

जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना का धन्यवाद किया कि उन्होंने कर्नाटक, खासकर उत्तरी कर्नाटक के तीर्थयात्रियों और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाली मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि ट्रेन सेवा बढ़ने से उत्तरी कर्नाटक और वाराणसी के बीच यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

इससे पहले, शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर 'पूरा भरोसा' जताया है और इसलिए उन्हें यह नई जिम्मेदारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि वे शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी जानकारियों की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं।

प्रह्लाद जोशी ने परीक्षा पेपर लीक को लेकर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली।

--आईएएनएस

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