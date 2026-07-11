कर्नाटक : घर के अंदर महिला की बेरहमी से हत्या, सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

बंगलुरु, 11 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के बीदर जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जहां शनिवार सुबह बीदर जिले के भालकी तालुक के हलगोरटा गांव में 35 वर्ष की एक महिला अनीता की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

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मामले को लेकर दर्ज एफआईआर के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जब पीड़िता अपने घर पर थी। शिकायत करने वाले का आरोप है कि एक विरोधी परिवार के सात सदस्य गैर-कानूनी तरीके से घर में घुस आए। मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर अनीता पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि बाकी आरोपियों ने हमले के लिए उसे उकसाया और बढ़ावा दिया।

घटना के दौरान मदद के लिए महिला की चीख-पुकार सुनकर परिवार के सदस्य और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तुरंत भालकी के सरकारी अस्पताल ले गए। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह हमला आरोपियों ने मिलकर किया था। शिकायत के आधार पर, खटाका चिंचोली पुलिस ने हत्या और उससे जुड़े अन्य अपराधों सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत सात आरोपियों के खिलाफ अपराध संख्या 66/2026 दर्ज की है।

पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि शनिवार को एक इसी प्रकार की संदिग्ध हत्या का दूसरा मामला बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां अयप्पा मंदिर के पास एक परिवार के तीन सदस्यों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी ने भी आत्महत्या कर ली।

पुलिस को शुरुआती जांच में संदेह है कि 34 वर्षीय आरोपी ने अपनी मां, दादी और एक रिश्तेदार की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। आरोपी की पहचान 34 वर्षीय प्रशांत के रूप में हुई है, जो पेशे से चालक था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहा था।

घटना को लेकर पुलिस को संदेह है कि उसने आत्महत्या करने से पहले किसी धारदार हथियार से अपने परिवार के सदस्यों पर हमला किया। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय मंगलम्मा, 65 वर्षीय नंजम्मा और 50 वर्षीय सतीश के रूप में हुई है।

--आईएएनएस

डीके