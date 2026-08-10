कर्नाटक: बिदादी पदयात्रा के दूसरे दिन पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने दिखाई हरी झंडी

बेंगलुरु, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सोमवार को बेंगलुरु के बाहरी इलाके बिदादी में बीजीएस सर्कल से पार्टी की बिदादी पदयात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की। इस पदयात्रा का नेतृत्व जेडी(एस) की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने किया। निखिल देवेगौड़ा के पोते और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे हैं।

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यह पदयात्रा प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के विरोध में और जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की चिंताओं के समर्थन में निकाली जा रही है। देवेगौड़ा ने जेडी (एस) के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पदयात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की।

जेडी (एस) का कहना है कि इस पदयात्रा का मकसद किसानों की चिंताओं को सामने लाना और ऐसे किसी भी कदम का विरोध करना है जिससे उनकी जमीन और आजीविका पर बुरा असर पड़ सकता है। पदयात्रा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों ने हिस्सा लिया और नेताओं ने किसानों के जमीन के अधिकारों का मुद्दा उठाते रहने के अपने संकल्प को दोहराया।

मार्च को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से पूछा कि इससे आखिरकार किसे फायदा होगा।

उन्होंने पूछा, "बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के पीछे क्या मंशा है? वे किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने के 60 दिनों के भीतर ही वे इसे लागू करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?"

देवेगौड़ा ने कहा, "जब डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री थे और बेंगलुरु का प्रभार उनके पास था, तब उन्होंने इसे क्यों नहीं शुरू किया? वे अब ऐसे टाउनशिप प्रोजेक्ट को लागू करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो इतने सालों से अस्तित्व में ही नहीं था?"

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की 20,000 से ज्यादा साइटें खाली पड़ी हैं। ऐसे में उन्होंने एक और टाउनशिप प्रोजेक्ट की जरूरत पर सवाल उठाया।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि बिदादी में किसानों की जमीन और हितों की रक्षा को लेकर पार्टी के भीतर कोई भ्रम नहीं है और उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।

विजयेंद्र ने कहा, "बिदादी के किसानों की जमीन और उनके हितों की रक्षा करने के मामले में भाजपा को कोई उलझन नहीं है। भाजपा और जेडी(एस) दोनों ही किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं और किसानों के हितों की रक्षा करना हमारा साझा मकसद है।"

पदयात्रा पर भाजपा का रुख साफ़ करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता विजयेंद्र ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर किसी को भी उलझन में रहने की जरूरत नहीं है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम