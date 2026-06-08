कर्नाटक: भाजपा उम्मीदवारों ने राज्यसभा और एमएलसी चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किए

बेंगलुरु, 8 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा और कर्नाटक विधान परिषद चुनावों के उम्मीदवारों ने सोमवार को विधान सौधा में वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

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कर्नाटक विधानसभा से राज्यसभा चुनाव के भाजपा उम्मीदवार प्रो. एम. नागराज, विधान परिषद सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवार लिंगराज पाटिल, और रघु कौटिल्य ने अपने नामांकन जमा किए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, विधान परिषद विपक्ष के नेता चालवाड़ी नारायणस्वामी, पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. सीएन अश्वथ नारायण, राज्यसभा सदस्य लहर सिंह, विधान सभा विपक्ष के मुख्य सचेतक डोड्डानागौड़ा जी. पाटिल और विधान परिषद विपक्ष के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और उन्होंने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं।

इस बीच, कर्नाटक विधानसभा की सात सीटों के चुनाव ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, क्योंकि भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन ने अप्रत्याशित रूप से तीसरे उम्मीदवार के रूप में गोविंदराजू को मैदान में उतारा है। इससे चुनावी समीकरण बदल गए हैं और कांग्रेस की अपने पांचवें उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने की रणनीति को चुनौती मिली है।

इस कदम के साथ, अब सात सीटों पर आठ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे चुनाव एक बेहद चर्चित राजनीतिक मुकाबला बन गया है।

कांग्रेस को पहले उम्मीद थी कि उसका पांचवां उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाएगा। हालांकि, भाजपा और जेडी(एस) नेताओं के बीच विचार-विमर्श के बाद, एनडीए गठबंधन ने गोविंदराजू को अपना तीसरा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार, जेडी(एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने अंतिम निर्णय लेने से पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की थी।

एमएलसी चुनाव में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 28 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, जेडी(एस) के पास 18 विधायक हैं और भाजपा के पास 62 विधायक हैं। गठबंधन को निर्दलीय विधायक जी. जनार्दन रेड्डी और निष्कासित विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल के समर्थन की भी उम्मीद है।

कांग्रेस के पास 134 विधायक हैं, जिसके आधार पर पार्टी चार सीटें आसानी से जीत लेगी और फिर भी अतिरिक्त वोट बचाएगी। इसके अलावा, दो निर्दलीय विधायक हैं, एक कल्याणा राज्य प्रगति पक्ष (केआरपीपी) से और एक सर्वोदय कर्नाटक पक्ष (एसकेपी) से। भाजपा के तीन निष्कासित विधायक वर्तमान में निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्यरत हैं, जबकि कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की अयोग्यता और डी. सुधाकर के निधन के कारण दो सीटें रिक्त हैं।

इन गणनाओं के आधार पर, कांग्रेस आसानी से चार सीटें जीत सकती है, जबकि भाजपा को दो सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि, एनडीए के तीसरे उम्मीदवार, गोविंदराजू को अभी भी जीत के लिए लगभग चार से पांच वोटों की कमी का अनुमान है।

बताया जा रहा है कि भाजपा और जेडी(एस) दोनों के नेता अंतर को पाटने के प्रयास कर रहे हैं, और पर्दे के पीछे कुछ कांग्रेस विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत विधायक दल के नेता सुरेश बाबू के नेतृत्व में कई बैठकें भी हो रही हैं।

अतिरिक्त वोट हासिल करने के लिए भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन के प्रयास अब राजनीतिक अटकलों का मुख्य विषय बन गए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/