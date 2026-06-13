कर्नाटक भाजपा ने लोकायुक्त छापे के बाद 'अन्न भाग्य योजना' में हेरफेर का लगाया आरोप

बेंगलुरु, 13 जून (आईएएनएस)। बेंगलुरु में हाल ही में लोकायुक्त के छापों के बाद कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य की प्रमुख 'अन्न भाग्य' योजना के तहत बड़े पैमाने पर अनाज की हेराफेरी की गई है।

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एक बयान में विजयेन्द्र ने कहा कि बेंगलुरु में फूड कॉर्पोरेशन के कई गोदामों पर लोकायुक्त के संयुक्त ऑपरेशन में 'अन्न भाग्य योजना' के लाभार्थियों के लिए रखे गए सैकड़ों क्विंटल राशन चावल और रागी की अवैध बिक्री का पता चला है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को संबोधित करते हुए विजयेन्द्र ने कहा, "कर्नाटक सरकार को इस बड़े घोटाले के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिसमें गरीबों के लिए रखे गए अनाज को कथित तौर पर दूसरी जगह भेजकर अवैध रूप से बेचा जा रहा है।"

विजयेन्द्र ने इस कथित रैकेट में संलिप्त लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई को कहा। उन्होंने दावा किया कि एक प्राइवेट गोदाम में 'अन्न भाग्य' योजना के लोगो वाले 35,000 बोरे मिले। जांच करने वालों को एक ऐसे नेटवर्क का भी पता चला जो खुले बाजार में बेचने से पहले चावल को पॉलिश और रीपैकेज करता था।

विजयेंद्र ने आरोप लगाया, "एक प्राइवेट गोदाम में 'अन्न भाग्य' लोगो वाले 35,000 बोरों का मिलना और राशन के चावल को पॉलिश और रीपैक करने वाले नेटवर्क का खुलासा होना, विभाग के सीनियर अधिकारियों की मिलीभगत का साफ संकेत है।"

बीजेपी नेता ने गोदामों में सीसीटी सर्विलांस न होने, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में गंभीर खामियों और चावल के 860 बिना दस्तावेज वाले बोरों के मिलने का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक विफलता बताया।

कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी कांग्रेस सरकार पर 'अन्ना भाग्य' योजना के तहत गरीब लाभार्थियों के लिए रखे गए अनाज की सुरक्षा न कर पाने का आरोप लगाया। उन्होंने सब्सिडी वाले चावल और रागी की बड़े पैमाने पर हेराफेरी और गैर-कानूनी बिक्री का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा, "गरीबों का पेट भरने के लिए बना चावल कालाबाज़ारी करने वालों के हाथों में जा रहा है। कांग्रेस नेता, जो गरीबों के नाम पर राजनीति करने का दावा करते हैं, वे लाभार्थियों के लिए बने 'अन्न भाग्य' चावल को गैर-कानूनी तरीके से प्राइवेट गोदामों में भेजे जाने दे रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है।"

हाल ही में लोकायुक्त की छापेमारी का ज़िक्र करते हुए अशोक ने कहा कि कांग्रेस सरकार से जुड़ा एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु के अलग-अलग हिस्सों में फूड कॉरपोरेशन के गोदामों से सैकड़ों क्विंटल 'अन्न भाग्य' चावल और रागी को गैर-कानूनी तरीके से प्राइवेट स्टोरेज सुविधाओं में भेजा गया। कर्नाटक सरकार ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

--आईएएनएस

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