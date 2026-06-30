कर्नाटक भाजपा ने हावेरी कारा हुन्निमे हिंसा के लिए कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया

बेंगलुरु, 30 जून (आईएएनएस)। हवेरी जिले में 'कारा हुन्निमे' (पूर्णिमा) त्योहार के दौरान एक मस्जिद के पास पटाखे फोड़ने को लेकर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए, कर्नाटक भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति ने सांप्रदायिक तत्वों का हौसला बढ़ाया है और ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें हिंदुओं को अपने पारंपरिक त्योहार मनाने में डर लगता है।

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सोमवार को हावेरी जिले के हंगल तालुक के नरेगल गांव में 'कारा हुन्निमे' के तहत आयोजित बैल जुलूस के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा बढ़ गया और दो गुटों में झड़प हो गई, जिसमें छह लोग घायल हो गए।

एक बयान में, वरिष्ठ भाजपा नेता और विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सवाल उठाया कि कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से हिंदू त्योहारों पर बार-बार हमले क्यों हो रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से कर्नाटक के लोग पूछ रहे हैं कि हिंदू त्योहारों और परंपराओं को बार-बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। हावेरी में हुई घटना इस बात का सबूत है कि इस सरकार के तहत सांप्रदायिक उपद्रवी और ज़्यादा बेखौफ हो गए हैं।"

हावेरी जिले के हंगल तालुक के नरेगल गांव में पारंपरिक 'कारा हुन्निमे' समारोह के दौरान हुई झड़प का जिक्र करते हुए, अशोक ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया और आरोप लगाया कि पारंपरिक बैल-दौड़ कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों पर हमला किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पारंपरिक समारोह के तहत पटाखे फोड़े जाने के बाद उपद्रवियों ने किसानों पर हमला किया, जिससे दो लोगों के हाथ कट गए और आठ लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है।

उन्होंने दावा किया, "कर्नाटक की कृषि परंपरा का जश्न मना रहे निर्दोष किसानों पर हमला राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति और सांप्रदायिक तत्वों को दिए जा रहे प्रोत्साहन को दर्शाता है।"

गृह मंत्री प्रियांक खड़गे पर निशाना साधते हुए, भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक-केंद्रित राजनीति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है।

अशोक ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के तहत हिंदू बिना किसी डर के गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे त्योहार नहीं मना पा रहे हैं और दावा किया कि धार्मिक नारों और भक्ति कार्यक्रमों को भी शक की नजर से देखा जा रहा है।

विपक्ष के नेता ने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की और सरकार से आग्रह किया कि नरेगल घटना में शामिल सभी लोगों को बिना देरी के गिरफ्तार किया जाए।

उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकार घायल किसानों के इलाज का खर्च उठाए और यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

हिंसा के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए, अशोक ने आरोप लगाया कि उसकी तुष्टीकरण, निष्क्रियता और वोट-बैंक की राजनीति ने इस घटना में योगदान दिया।

उन्होंने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से अपील की है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिले और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया जाए।

--आईएएनएस

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