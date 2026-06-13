कर्नाटक भाजपा का दावा: प्रधानमंत्री मोदी दो और कार्यकाल तक सत्ता में बने रहेंगे

कोलार (कर्नाटक), 13 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवाड़ी नारायणस्वामी ने शनिवार को दावा किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बार-बार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भारत के राजनीतिक इतिहास की स्पष्टता की कमी का आरोप लगाया।

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कोलार में पत्रकारों से बात करते हुए नारायणस्वामी ने भाजपा के भविष्य की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो और कार्यकाल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और कहा कि भारत 2047 तक विश्व की नंबर एक अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर टिप्पणी करते हुए नारायणस्वामी ने कांग्रेस पर भय के कारण इसका विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने संशोधन प्रक्रिया की तुलना खेत से खरपतवार हटाने से की और तर्क दिया कि मतदाता सूचियों से केवल डुप्लिकेट या अपात्र नाम ही हटाए जाएंगे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस सरकारों द्वारा की गई गलतियों को सुधारने में वर्षों बिताए हैं और दावा किया कि कांग्रेस की नीतियों के कारण देश का विकास रुका है।

नारायणस्वामी ने कहा कि केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद समेत कांग्रेस नेता तथ्यों को समझे बिना बयान दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह की तुलना में लोकतांत्रिक चुनावी ढांचे के तहत लंबे समय तक देश पर शासन किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को लोकतंत्र का सम्मान करना सीखना चाहिए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में बार-बार चुनाव लड़ा और जीता है तथा दीर्घकालिक शासन का रिकॉर्ड बनाया है।

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में कांग्रेस पार्टी के दावों पर सवाल उठाते हुए नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि नेहरू भारत की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना से पहले प्रधानमंत्री बने थे और उस समय उन्हें जनता के जनादेश से नहीं चुना गया था। उन्होंने दावा किया कि नेहरू की नियुक्ति स्वतंत्रता के बाद एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत हुई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में लागू आपातकाल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन था और उनका शासन लोकतांत्रिक शासन का आदर्श नहीं माना जाना चाहिए।

नारायणस्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुने जाने के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के पास इस रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है।

खाना पकाने की गैस की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर, उन्होंने वैश्विक संघर्षों और ऊर्जा आपूर्ति पर उनके प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने एक बार सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों को सीमित करने का फैसला किया था और उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी द्वारा इस फैसले के विरोध का जिक्र किया।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों और मोदी प्रशासन की तुलना करते हुए नारायणस्वामी ने दावा किया कि शासन मानकों में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने मोदी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त बताया और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था।

--आईएएनएस

एमएस/