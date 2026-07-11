कर्नाटक : 30.43 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त, 8 लोग गिरफ्तार

बेंगलुरु, 11 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को कहा कि राज्य पुलिस बल को नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और 30.43 करोड़ रुपए मूल्य के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जब्त किए।

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पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि पुलिस ने कई मिले-जुले ऑपरेशन में 29 किलो एमडीएमए, 20 ग्राम कोकीन और 1,000 एक्स्टसी टैबलेट जब्त किए। जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत 30.43 करोड़ रुपए है, जबकि बाजार में इनकी कीमत लगभग 60.86 करोड़ रुपए है।

इन ऑपरेशन के सिलसिले में कुल पांच मामले दर्ज किए गए हैं और आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है।

पहले ऑपरेशन में, जो उत्तरी बेंगलुरु के हेब्बल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चलाया गया था, पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया और 17.282 किलो एमडीएमए जब्त किया, जिसकी कीमत 17.28 करोड़ रुपए है। आरोपियों से जुड़े अंतर-राज्यीय सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।

एक अन्य ऑपरेशन में, सेंट्रल क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स विंग ने 6.718 किलो एमडीएमए और 20 ग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी कीमत 7.15 करोड़ रुपए है। मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांचकर्ता ड्रग्स के स्रोत के साथ-साथ तस्करी के पीछे के वित्तीय नेटवर्क की भी जांच कर रहे हैं।

गिरिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अलग मामले में, अधिकारियों ने 5 किलो एमडीएमए और 1,000 एक्स्टसी टैबलेट जब्त किए, जिनकी कीमत 6 करोड़ रुपए है।

खड़गे ने दोहराया कि कर्नाटक सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त 'जीरो-टॉलरेंस' नीति लागू कर रही है और राज्य में चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, बिक्री या सेवन में शामिल लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कर्नाटक भर में पुलिस इकाइयां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं और अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर भी कड़ी नजर रख रही हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने हाल के सप्ताहों में ड्रग से जुड़े सैकड़ों मामले दर्ज किए हैं, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं, जिससे संगठित ड्रग नेटवर्क को बार-बार झटका लगा है।

खड़गे ने जनता, खासकर माता-पिता और शिक्षण संस्थानों से भी अपील की कि वे ड्रग्स के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें ताकि कर्नाटक को ड्रग-मुक्त राज्य बनाने में मदद मिल सके।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम