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केरलम: ईडी के सामने पेश हुईं पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 06:24 AM
केरलम: ईडी के सामने पेश हुईं पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी

कोच्चि, 25 जून (आईएएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उसकी बेटी वीणा विजयन से जुड़े मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब इस महीने पूछताछ के दूसरे दौर के लिए कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के सामने वीणा 'अचानक' से पेश हुईं।

खबरों के मुताबिक, वीणा को 29 जून को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह गुरुवार की सुबह लगभग 9.15 बजे ईडी कार्यालय पहुंची, जो निर्धारित तिथि से चार दिन पहले था।

इस बीच, खबरों के मुताबिक, ईडी ने ही वीणा को गुरुवार को पेश होने के लिए कहा था।

यह अप्रत्याशित उपस्थिति उनकी अब बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े विवादास्पद वित्तीय लेन-देन और कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से प्राप्त भुगतानों से संबंधित आरोपों से जुड़ी चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है।

वैसे, ईडी की जांच टीम ने अब तक सीएमआरएल के शीर्ष अधिकारियों से व्यापक पूछताछ का एक दौर पूरा कर लिया है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी के अधिकारियों को हाल ही में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा एकत्र किए गए रिकॉर्ड और सामग्री प्राप्त हुई है, जो इस मामले से जुड़े कथित लेनदेन और कॉर्पोरेट व्यवस्थाओं की जांच कर रहा है।

ऐसा माना जा रहा है कि जांचकर्ता वित्तीय लेन-देन, कंपनी के रिकॉर्ड, बैंकिंग लेनदेन और पूछताछ के पिछले दौर के दौरान दर्ज किए गए बयानों की जांच कर रहे हैं।

यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईडी एसएफआईओ की जांच में पहले से ही सामने आए निष्कर्षों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि एक्सालॉजिक को किए गए भुगतान का कोई वैध व्यावसायिक औचित्य था या नहीं, या वे वित्तीय और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के तहत संभावित उल्लंघनों की ओर इशारा करते हैं।

गुरुवार को होने वाली पूछताछ पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इसके संभावित राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

यह मामला लंबे समय से विपक्षी दलों के लिए एकजुटता का केंद्र रहा है, जिन्होंने विजयन परिवार पर जांच के दायरे में आए लेन-देन के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ने लगातार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और उनका कहना है कि जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

ईडी द्वारा अपनी जांच को तेज करने और समानांतर जांचों से जुटाई गई नई सामग्री के साथ, विजयन परिवार पर एक बार फिर से पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हो गया है।

जांचकर्ताओं के सामने वीणा की अप्रत्याशित उपस्थिति से आने वाले दिनों में जांच की दिशा और गति को लेकर और अधिक अटकलें लगने की संभावना है।

--आईएएनएस

डीकेपी/