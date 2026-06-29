केरल सरकार ने ईडी अधिकारियों से मारपीट मामले में एक स्पेशल प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया

तिरुवनंतपुरम, 29 जून (आईएएनएस)। केरल सरकार ने केस नंबर 762/2026 के लिए ए. संतोष कुमार को स्पेशल प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया है। यह केस म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। आरोप है कि विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की बेटी वीना टी. से पूछताछ के दौरान सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के साथ मारपीट की थी।

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केरल सरकार की ओर से जारी गजट में कहा गया है कि ए. संतोष कुमार को तिरुवनंतपुरम जिले के म्यूजियम पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 762/2026 में राज्य की ओर से सक्षम न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें केरल सरकार के लॉ ऑफिसर्स (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) और केस संचालन नियम, 1978 के नियम 32 की मद 10 में निर्धारित फीस का भुगतान किया जाएगा।

गौरतलब है कि ईडी की टीम कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही थी। इसी सिलसिले में एजेंसी ने 28 मई को पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी।

छापेमारी के बाद लौट रही ईडी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस के अनुसार, हमले में सीपीआईएम के कुछ समर्थकों की भूमिका सामने आई है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मई में पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन के आवास पर हुई छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले के नौवें आरोपी हरीश कुमार को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की है। हरीश को तिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालय ने 24 जून को जमानत दी थी।

ईडी ने आशंका जताई है कि तिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालय के अभियोजक ने जमानत याचिका पर विचार करते समय अदालत को गलत जानकारी दी होगी, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। एजेंसी को आशंका है कि हमले की इस कथित साजिश में कुछ अन्य नेता भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी अभी जांच नहीं की गई है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस