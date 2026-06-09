केरल सीपीआई-एम ने आखिरकार 'अप्रत्याशित' चुनावी हार स्वीकार की, आत्म-आलोचना को माना

तिरुवनंतपुरम, 9 जून (आईएएनएस)। सीपीआई-एम के केरल राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने मंगलवार को कहा कि पार्टी को राज्य विधानसभा चुनावों में 'अप्रत्याशित हार' का सामना करना पड़ा है, और उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी अपने परिणाम का अनुमान नहीं लगा पाई थी।

Read More

गोविंदन ने यह भी कहा कि पार्टी ने आत्म-मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सामने आई आलोचना को स्वीकार कर लिया है।

पार्टी की कई बैठकों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 40,000 पार्टी इकाइयों के लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद तैयार की गई विधानसभा चुनाव समीक्षा रिपोर्ट को दो दिवसीय बैठक के बाद सीपीआई-एम राज्य समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में पार्टी के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य समिति की एक विस्तारित बैठक बुलाई जाएगी।

अगस्त में जिला स्तरीय नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।

इससे पहले, पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे से बाहर के लोगों के विचार जानने और वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि लोग व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से अपने विचार भेज सकते हैं।

गोविन्दन ने कहा कि वर्तमान में दुनिया दक्षिणपंथी प्रभाव में वृद्धि देख रही है।

उन्होंने कहा कि एलडीएफ सरकार के प्रदर्शन को आम तौर पर जनता की स्वीकृति मिली है, लेकिन जमीनी स्तर पर हुई चर्चाओं से पता चलता है कि निर्माण क्षेत्र सहित पारंपरिक क्षेत्रों में लोगों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि इससे चुनावों में एलडीएफ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 30 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के वोट यूडीएफ को मिले, जबकि कुछ सीटों पर यूडीएफ के वोट भाजपा को मिले।

उन्होंने दावा किया कि यूडीएफ सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के भीतर भाजपा-कांग्रेस का समझौता स्पष्ट हो गया था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एलडीएफ और सीपीआई-एम पर किए गए हमले उनकी पार्टी के राज्य नेतृत्व के कहने पर किए गए थे।

--आईएएनएस

एमएस/